華聞快遞／2019博鰲房地產論壇開幕 　聚焦嚴控下樓市新變局

▲雲南大理至臨滄鐵路2020年底將通車。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：2019博鰲房地產論壇開幕 聚焦嚴控下樓市新變局

2019博鰲房地產論壇7日在海南省陵水黎族自治縣開幕。數百位地產人探討嚴格調控下的中國房地產業新變局。（中新網）

《江蘇》：揚州人才信用卡首發「人才貸」 最高授信達千萬人民幣

揚州7日在2019年「科創名城•人才金融」合作交流對接會上首發「人才信用卡」，最高授信達千萬人民幣。（中新網）

《上海》：上海吸引全球優質生物醫藥企業落戶

生物醫藥產業已成為上海市戰略性新興產業的重要支柱。傾力打造健康產業的上海奉賢，正通過舉行全球大賽吸引全國乃至全球的優質生物醫藥企業、優秀行業人才和創業項目落戶。（中新網

《雲南》：大理至臨滄鐵路2020年底將通車

臨滄市委副書記、市長張之政7日宣佈，「大理至臨滄鐵路2020年底將通車。」通車後，昆明到臨滄3個小時左右即可通達。（中新網）

▲揚州人才信用卡首發「人才貸」。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：上半年累計新增減稅降費931.3億元人民幣

上海市財稅部門7日發佈，上海市上半年已累計新增減稅降費931.3億元人民幣，減負措施成效顯著。（中新網）

《天津》：東疆租賃機隊突破1500架

天津東疆保稅港區管委會日前宣佈，東疆保稅港區飛機租賃機隊已突破1500架，其中民航運輸飛機超過1200架，約占中國民航運輸飛機總量的三分之一，作為全球第二大飛機租賃聚集地的行業地位進一步鞏固。（中新網）

《山東》：2019中韓（威海）服務貿易創新發展高端論壇將舉行

「2019中韓（威海）服務貿易創新發展高端論壇」將於8月17日至18日在山東威海舉行。屆時，近300位嘉賓將齊聚威海，共同聚焦「立足中韓 面向全球——構建全面開放合作新格局」這一重大主題，推動中韓兩國在經貿合作領域的深度交流，共謀新時代中韓服務貿易發展新篇章。（中國經濟網）

《上海》：第14屆中國國際酒業博覽會將在上海舉辦

第14屆中國國際酒業博覽會記者會近日舉辦。本屆酒博會是世界酒類級品牌展，將對國內國際上千個酒類主流品牌集中展示。（中新社）

▼上海吸引全球優質生物醫藥企業落戶。（圖／翻攝自中新網）