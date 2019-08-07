指考分發放榜錄取率81.29%歷年新低　　稻江科技學院缺額233人最多

▲108年大學指考分發今放榜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108年大學考試入學分發今（7日）放榜， 共錄取3萬4633人，分發錄取率81.29%，創歷年新低。另外，今年公立大學社會組、自然組最熱門科系並非台清交成，而是台北大學企業管理學系、中央大學資訊工程學系；私立大學最熱門的文、理組科系則分別為東吳大學企業管理學系與淡江大學資訊工程學系。

從各校系登記人次多寡，也可了解各校系熱門程度。在公立大學部分，社會組前三名依序為台北大學企管系、中興財金系、中央財金系；自然組前三名則為中央資工系、中央電機系、成大資工系。私立大學部分，社會組前三名依序為東吳企管系、淡江金融係、東吳國貿系，自然組則是淡江資工、中原資工、中原電機。

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學校缺額部分，考分會資料指出，有9校、17系組未足額錄取，缺額人數287人，是近4年新低，以稻江科技暨管理學院缺額233人最多，考試分發管道缺額率約45.16%，其次為大葉大學缺額15個，缺額率1.87%，其餘學校缺額都少於15個。

考分會主任黃信復表示，今年因為錄取率低，考生過去大約平均在第27個志願就會被錄取，今年平均要到第30個志願，且平均考生填了60個志願，比去年的54個志願還多，顯示考生今年選填志願時都比較小心、謹慎。

分發會主委、成大校長蘇慧貞表示，雖然今年錄取率較低，但接下來兩年情況應該會穩定，因為各校辦理申請入學名額的比例會到達一定的規模，未來兩年應該不會有太大的變化。

