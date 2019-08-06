首創科普音樂劇　國際元素周期表年…科教館演活「居禮夫人」





▲美國「Matheatre」雙人表演劇團來台演出居禮夫人精彩的一生。（圖／科教館提供）

記者崔至雲／台北報導

全台首發！國立台灣科學教育館舉辦科普音樂劇，邀請美國「Matheatre」雙人表演劇團跨海來台演出，不同於以往的科學音樂劇，以原創劇本與音樂，融合化學科普知識與專業的舞台藝術，演活瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡－居禮（Maria Skłodowska-Curie）及丈夫精彩的一生。

今年適逢化學元素週期表建立150週年，聯合國將今年訂為「國際元素週期表年」，科教館特別在「Matheatre」雙人表演劇團亞洲巡演期間，邀請他們來台灣一週，演出放射性化學元素領域的先驅者─瑪麗亞·居禮，這位堅毅的波蘭女性在科學、人生、家庭生活的故事。

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▲今年是化學元素週期表建立150週年，科教館邀請「Matheatre」雙人表演劇團，演出放射性化學元素領域的先驅者─瑪麗亞·居禮。（圖／科教館提供）

科教館指出，瑪麗‧居禮或「居禮夫人」是歷史上第一位兩度獲得諾貝爾科學獎的人，而且是個女性，她開創了放射性理論，發明分離放射性同位素的技術，以及發現兩種新元素，即釙（Polonium）和鐳（Radium）。可以說，如果沒有她的研究成果，就不會有目前用來治療癌症的放射性療法，她的研究發揮了對人群社會的無比關愛，更將她的學識經驗和全部時間貢獻給了世界各地前來求學的後進學者。





▲美國「Matheatre」雙人表演劇團來台演出居禮夫人精彩的一生。（圖／科教館提供）

科教館說明，瑪莉居禮的科學成就不僅改變了人類對這世界的認知，也呈現出20世紀初女性在各領域間獲得的突破與困境，身為科學家的女性如何兼顧事業與生活？希望透過這部音樂劇訴說給觀眾。

《放飛自我Curie Me Away! 瑪莉居禮唱出科學小宇宙》音樂劇由美國雙人表演團體 「Matheatre」 演員Sadie和Ricky獨家原創，自編自導自演，生動詮釋瑪莉．居禮的故事。科教館說明，60分鐘的音樂劇將在7日、9日、10日、11日晚上18:30-20:30演出，開放一般民眾購票觀賞。詳細資訊可上科教館官網查詢。