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搶2020立委！大老推卓榮泰親征戰蔣萬安、羅文嘉取代高嘉瑜

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圖、文／鏡週刊

民進黨主席卓榮泰不但沒被國策顧問黃承國邀請參加黃父90歲壽宴，本刊調查，上週三（7月31日）民進黨提名小組會議討論北市中山松山區、港湖區立委提名議題時，黃承國還當場建議，從黨外找刺客並不容易，不如由卓榮泰親征中山、松山區，對戰藍營現任立委蔣萬安，祕書長羅文嘉則可參選港湖區立委，取代友柯色彩濃厚的「港湖女神」台北市議員高嘉瑜。

 

拋出黨主席、祕書長親征提議的黃承國還強調，由黨主席親自出馬參選立委，可帶動整體綠營立委選情，「我不是吃你們豆腐，是為民進黨選情考量。」卓、羅2人對黃提議並不以為意，僅笑了幾句帶過。

黨內人士研判，黃雖是玩笑話，但話中有刺，表達出對卓、羅參與總統蔡英文輔選的不信任。知情人士透露，卓榮泰對黃承國主導提名的北市艱困選區早有安排，還私下跳過決策會議，預先告知高嘉瑜及另一位北市議員許淑華（北市信義區）將被徵召參選。

民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉與蔡英文競辦高層仍有心結，導致競辦運作形同雙頭馬車。

另外，針對台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，綠營內部分析此舉對總統蔡英文選情衝擊不大，但立委部分就很難說。

一位民進黨資深中常委直言：「若柯在10個民進黨現任立委選區提名，恐怕就要落選10個！」若再加上親扁的新政黨「一邊一國行動黨」等泛綠政黨分食不分區政黨票，民進黨明年國會要過半恐如前總統陳水扁所言，將是「不可能的任務」。


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