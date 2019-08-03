U12世界盃少棒賽　斐濟小選手跌倒送高榮台南分院就醫

▲來自斐濟的1名小選手在飯店不慎跌倒撞到頭部受傷流血，緊急送往高雄榮民總醫院台南分院救治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

U12世界盃少棒錦標賽在台南展開激烈的奪冠比賽，來自斐濟的1名小選手在飯店不慎跌倒撞到頭部受傷流血，緊急送往高雄榮民總醫院台南分院救治，在2名教練的陪同及隨行翻譯人員的協助溝通下，急診外傷科陳建宏醫師緊急為斐濟小選手進行清創並縫合傷口，並細心的給予頭部外傷的衛教。



陳建宏醫師表示，小朋友在室內遊戲、戶外踏青、或從事各式休閒活動，身為父母都希望孩子充滿活力、豐沛的好奇心，但在探索世界過程中，難免碰碰撞撞，尤其小朋友多愛從事急速奔跑活動，發生跌倒、擦傷意外機會也大很多。並呼籲家長面對產生原因各異的傷口，如何讓父母可以冷靜的處理意外，首要「儘快送醫」，因頭部撞傷，在不確定的狀況下，只要有「傷」建議先送醫。

陳建宏以頭部受傷為例，像原發性的腦出血會有一些症狀像是明顯的頭暈或1小時的嘔吐超過2次，大小便失禁或嘴歪臉斜、口齒不清、手腳沒有力氣等評估，若是單純的腦震盪一般會有兩個禮拜持續性噁心、嘔吐、頭暈，2周會好8成，這期間建議前幾天不要使用太多3C產品，最重要是好好休息。