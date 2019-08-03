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社會 社會焦點 保障人權

「臨終照護」患者病危家屬吵成一團　她看盡生死轉戰器捐協調師

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記者羅志華／採訪報導

他們不時要面對病患家屬的強烈情緒，還經常要協調與醫院各處的不同意見，看似戲劇的情節，卻是「器官捐贈協調師」的真實人生。「北北」原在加護病房擔任護理師，在病房時沉痛的經驗，讓她下定決心轉換跑道，「有些病人希望臨終時，能盡量減少治療上的痛苦，家屬卻不願放手，以致病患仍須接受許多痛苦的治療，至臨終時都不得安寧…」；北北轉往器捐協調師後，雖因工作型態不同，讓她剛開始吃足了苦頭，卻也因此收穫滿滿。

▲▼器捐協調師專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲從護理師到器捐協調師，再到成為體態管理師，北北一步步實踐人生，目前在H1980營養教育中心工作。（圖／記者羅志華翻攝）

小學時的經驗，讓她立志投入護理工作

「我從小就喜歡照顧人」，北北提到小學時某天，隔壁的女同學嘔吐，一旁的她也被吐了一身，不僅同學當場傻眼，連老師也不知所措…「那時的場景讓我十分震撼，面對1個這麼需要幫忙的人，卻沒人願意伸出援手」。北北自告奮勇帶她去清洗，過程中那位同學從痛苦、無助轉為感謝，啟發了北北對護理的志向，但血汗的護理工作，卻讓她健康一度亮起紅燈…。

護理師不健康成常態，直到心臟不適她才驚覺不妙

「明明自己是護理人員，卻連看醫生的時間都沒有…」，護理師工作繁忙，飲食不正常外，還不時要輪大夜班；不適應日夜顛倒的北北，身體也出了狀況，「在加護病房期間，我總是發燒感冒、婦女病、泌尿道感染反覆…但周遭同事覺得這些小毛小病很正常，我也不以為意」。直到某次睡到一半吸不到氣驚醒，且心臟也開始不舒服，她才驚覺這樣不行，「那時我才25歲，再過個5年、10年，我能再當護理師多久」；北北因此開始找尋其他出路。

▲▼器捐協調師專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲有電視台將「器捐協調師」的故事拍成戲劇，掀起一波熱議，也讓更多民眾了解這個職業。（圖／記者羅志華翻攝）

希望能照顧整個家庭，意外接觸「器官捐贈協調師」

在內科加護病房時，北北有感不只患者需要治療，病患家屬也很需要照顧，但現實人力卻不允許她這麼做…「不少久病的患者臨終時，希望能減少治療上的痛苦，卻總是無法與親人把話說開，直到危急時刻，一家人才亂成一團」。許多人不願面對的情節，卻總是在加護病房上演，北北越看越心累，下定決心轉換跑道。之後偶然從學姊口中得知「器官捐贈協調師」這份工作，也開啟北北職涯的新頁。

「器捐協調師」工作狀況不斷，平時宣導不可少

協調師的工作分秒必爭，非常需要醫院各處的協助；當接到需要緊急移植的患者，協調師除了要聯繫各單位確認狀況，還要盡快安排各種檢查，幫助醫生了解病患，有時情況危急，甚至要在短時間內找到可移植的器官。協調師平時會在醫院向其他醫護人員分享器捐觀念；而器捐前置作業極為複雜，包含接觸患者、了解家屬想法、確認器官狀況、手術安排等…關鍵時刻，溝通的技巧更加重要，「醫院都有例行性事務，憑甚麼人家要優先處理你的案子」、「不是把問題丟出來，而是想著怎麼解決眼前的問題」。

「捐贈者」最大，「圓滿」最重要

協調師與捐贈者家屬溝通，最困難的部分就是簽下「器官捐贈同意書」，家屬往往捨不得放下親人…同意捐贈後，院方會進行嚴謹的腦死判定，判定捐贈者確定腦死後，才會進行手術。

協調師、醫師、護理師和社工在過程中，會協助家屬跟捐贈者告別，「謝謝、對不起、我愛你、再見…所有想說的話，都可以在這時候說出來」；有些捐贈者愛漂亮，協調師會特別注意手術中是否有保持他們的尊容，「啟動捐贈程序後，我們最大的任務就是保護捐贈者與受贈者」、「每個環節都要力求圓滿，要是哪一步沒做好，事情往往會不順利」。

北北剛加入協調師時，學姊跟她說過，「開始做器官捐贈後，妳會碰到很多事情，常常會一團混亂；但只要記住『捐贈者最大』，妳就不會走偏了」，這段話讓她受用無窮。

▲▼器捐協調師專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲從事醫療工作7年，看了許許多多的人進出醫院，現在北北走進社區，要將健康的觀念帶給大家。（圖／記者羅志華翻攝）

協調師的經歷讓她收穫滿滿，現在她決定走向社區

北北擔任協調師期間，價值觀有了很大的轉變，不但積極運動改善健康，還考取了教練證照；現在的她，更懂得把握當下，「以前在醫院看到曾經臥病的患者，接受器官捐贈後康復，還騎著腳踏車跟我打招呼，心裡實在很高興」、「卻有更多病人，來醫院治療後，回去還是維持糟糕的生活作息，最後又回到醫院」。北北有感若不從觀念上改變民眾，在醫院裡能做的實在有限…現在她離開醫院，走進社區，成為地方上的體態管理教練，期望能帶給大家健康的觀念，也實踐對自己的期許。

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關鍵字：器官捐贈協調師,安寧醫療,護理師

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