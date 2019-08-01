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兼顧環保與信仰！花蓮推紙錢集中焚燒政策 「紙錢載運專車」全年無休

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▲花蓮吉安鄉勝安宮為「紙錢收運專車」舉辦淨車儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮吉安鄉勝安宮為「紙錢收運專車」舉辦淨車儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮推動中元普渡「紙錢集中焚燒」政策，花蓮縣環保局特別推出紙錢載運服務全年無休，日前在吉安鄉勝安宮舉辦「紙錢收運專車」淨車儀式，邀請勝安宮主委黃永裕主持，經法師進行誦經、除穢儀式，祈求神明及四方好兄弟保佑此行順遂、人車平安。

環保局為兼顧環保與民俗信仰，自2007年開始推廣「集中焚燒」政策，由於民眾環保意識之提升，參與的民眾也逐年增加，今年度環保局慎重持續舉辦「紙錢減量與集中焚燒」活動，希望讓民眾可以安心的將欲焚燒的紙錢，經由法師誦經過的「運鈔車」載運至環保金爐集中焚燒，並逐年減少紙錢的焚燒，以繼續維持花蓮好山好水好空氣的品質。

▲花蓮吉安鄉勝安宮為「紙錢收運專車」舉辦淨車儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經由法師誦經過的「運鈔車」將載運民眾欲焚燒的紙錢至環保金爐集中焚燒。

花蓮縣施行紙錢集中燒政策，有效地降低空氣污染量，經統計從年初至今已減少PM2.5約0.6公噸，使得花蓮空氣更清新。

環保局長饒忠表示，紙錢集中焚燒可大幅降低對環境的污染，其目的並非鼓勵多燒紙錢，而是希望愈燒愈少或改徒手、鮮花素果或蔬菜、以功代金、以米代金等方式。

今年紙錢載運服務將全年無休，讓民眾只需撥打電話03-8246850預約收運時間及地點，環保局將指派專人至現場收運紙錢。

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關鍵字：環保,信仰,紙錢,集中,焚燒,載運,專車,全年,無休,淨車

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