時力家變！林昶佐拋震撼彈退黨　486先生立馬金援100萬

圖文 / 鏡週刊



立委林昶佐今（1）日拋出震撼彈，召開記者會正式宣布退黨，未來將以無黨籍身分角逐台北市中正萬華區立委，並全力支持總統蔡英文連任。消息曝光引起網友熱議，知名網紅「486先生」陳延昶稍早也於臉書分享此消息，並宣布將贊助100萬元競選資金，力挺林昶佐競選下屆立委，「以我微薄的力量一起支援抗親中勢力。」

日前立委高潞．以用爆出助理申請補助風波後，時力就陸續傳出有人退黨消息，今（1）日立委林昶佐召開記者會，痛批黨中央每次都在同一個議題鬼打牆，虛耗黨的力量，「我今天退出就是要提醒黨要進步。」未來將以無黨籍身分角逐台北市中正萬華區立委，並表態全力支持總統蔡英文連任。

消息曝光後引起各界討論，486先生稍早也於臉書分享此消息，「林昶佐先生離開時代力量，為的是擔憂中國入侵台灣，所以他希望集合一切力量來對抗親中勢力。」486先生也表示自己相當佩服林昶佐，願意在此刻給予林最實際的火力支援，將贊助他下屆立委競選資金100萬元，「以我微薄的力量一起支援抗親中勢力。」

最後，486先生更提及目前香港的慘況，呼籲台灣民眾一起對抗親中勢力，「你要台灣的未來是如何就在2020這一戰。兄弟姊妹們跟著我一起上！」



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