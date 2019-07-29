神準科技華亞廠開工　鄭文燦：市府做後盾鼓勵企業根留台灣

▲鄭文燦強調，為鼓勵台商投資桃園，市府與中央合作推動立體化工業區方案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「神準科技華亞廠新建工程」29日於桃園龜山區舉行開工典禮，由神腦國際企業總裁林保雍、神準科技董事長蔡文河共同主持。市長鄭文燦於典禮中表示，市府於2017年協助神準科技於華亞科技園區設立營運總部，透過都市計劃的變更，提高容積率興建地下4層、地上10層之廠房，預計2022年完工，為神準科技增加更多產能。

▲神準科技華亞廠開工。（圖／市府提供）

鄭文燦說，今年上半年發生美中貿易戰，台灣包括電子、資通訊等產業因轉單效應出口到美國的金額有明顯成長，許多電子大廠也選擇回台設廠，讓產品從MIC（Made in China）變成MIT（Made in Taiwan）。華亞科技園區每年產值高達約5,000億元，也是國際大廠擴廠地點的熱門選項，為了鼓勵台商投資桃園，市府與中央合作成立「台商回流小組」，落實「單一窗口，全程服務」，推動立體化工業區方案，加速擴廠速度，希望最終能產生「Money in Taoyuan」的效果。

▲神準科技董事長蔡文河、於華亞廠新建工程開工典禮致詞。（圖／市府提供）

而市府持續完善華亞科技園區周邊公共設施，例如於園區內規劃增設YouBike租賃站，並研議行經華亞科技園區與機場捷運A7體育大學站及A8長庚醫院站的微循環公車，讓園區上班族更方便。內政部營建署也在A7體育大學站增設合宜住宅，提供年輕工程師一個宜居的選項。

▲神腦國際企業總裁林保雍、於華亞廠新建工程開工典禮致詞。（圖／市府提供）



經濟部常務次長林全能表示，政府積極推動三大產業發展方向，第一是深化企業的研發及創新、第二是擴大企業在台投資、第三則是增加台灣就業機會，神準科技的新廠擴建正符合這三大方向，未來新廠落成後，必能為神準科技創造更多價值，也為台灣的網通產業創造更多能量。