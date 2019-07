神準科技華亞廠開工　鄭文燦：市府做後盾鼓勵企業根留台灣

▲鄭文燦強調,為鼓勵台商投資桃園,市府與中央合作推動立體化工業區方案。(圖/市府提供)

記者楊淑媛/桃園報導

「神準科技華亞廠新建工程」29日於桃園龜山區舉行開工典禮,由神腦國際企業總裁林保雍、神準科技董事長蔡文河共同主持。市長鄭文燦於典禮中表示,市府於2017年協助神準科技於華亞科技園區設立營運總部,透過都市計劃的變更,提高容積率興建地下4層、地上10層之廠房,預計2022年完工,為神準科技增加更多產能。

▲神準科技華亞廠開工。(圖/市府提供)

鄭文燦說,今年上半年發生美中貿易戰,台灣包括電子、資通訊等產業因轉單效應出口到美國的金額有明顯成長,許多電子大廠也選擇回台設廠,讓產品從MIC(Made in China)變成MIT(Made in Taiwan)。華亞科技園區每年產值高達約5,000億元,也是國際大廠擴廠地點的熱門選項,為了鼓勵台商投資桃園,市府與中央合作成立「台商回流小組」,落實「單一窗口,全程服務」,推動立體化工業區方案,加速擴廠速度,希望最終能產生「Money in Taoyuan」的效果。

▲神準科技董事長蔡文河、於華亞廠新建工程開工典禮致詞。(圖/市府提供)

而市府持續完善華亞科技園區周邊公共設施,例如於園區內規劃增設YouBike租賃站,並研議行經華亞科技園區與機場捷運A7體育大學站及A8長庚醫院站的微循環公車,讓園區上班族更方便。內政部營建署也在A7體育大學站增設合宜住宅,提供年輕工程師一個宜居的選項。

▲神腦國際企業總裁林保雍、於華亞廠新建工程開工典禮致詞。(圖/市府提供)



經濟部常務次長林全能表示,政府積極推動三大產業發展方向,第一是深化企業的研發及創新、第二是擴大企業在台投資、第三則是增加台灣就業機會,神準科技的新廠擴建正符合這三大方向,未來新廠落成後,必能為神準科技創造更多價值,也為台灣的網通產業創造更多能量。