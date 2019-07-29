動手術前定情玉鐲拿不下來　消防費力破壞見證「情比石堅」

▲消防人員盡心盡力設法破壞玉鐲，讓婦人趕得及到醫院動手術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名中年婦人，7月28日上午9時，慌慌張張至台南市消防局關廟分隊求助，表示因29日要進行大手術，醫生表示全身飾品需全移除，但手上玉鐲已戴20幾年，是老公送她的定情之物，她已試盡所有辦法都拿不下來，消防人員費盡九牛二虎之力才破壞取下。

該婦人向消防人員表示，她試過潤滑強敲縮骨均無法脫除玉鐲。這個情比石堅的定情之物真的是難倒一群人了，光滑的玉鐲表面無任何著力點，也不能施用玉石俱焚策略用大槌直接敲擊，眾人將庫房內每個破壞器材：如軍刀鋸、油壓剪、圓盤切割器…等，全都試過一輪均徒勞無功，傷透眾人腦筋。

此時義消分隊長林坤宏靈機一動，從旁指導眾人，先破壞玉鐲的光滑面，用鋸板在表面鋸出裂痕，再來使用鑿子固定施力點破壞，一行人遵照義消分隊長的步驟，果然難題迎刃而解，順利將玉鐲脫除，雖然玉鐲已斷，但它也見證了婦人20幾年老公的情比石堅的愛情，婦人高興地將這碎裂玉鐲收入懷裡。

消防人員認為，婦人為了身體健康動手術，而需割捨陪伴20多年的玉鐲，找到破壞點瞬間解開束縛之同時，玉鐲也碎了，但「信物」壞了情還在，在台南這個偉大的愛情城市，處處有溫度。