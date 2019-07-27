陸船越界馬祖北竿丟下25個大型蟹籠　海巡連人帶船抓回來

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖海巡隊繼26日於東引海域查扣越界作業漁船，27日執行海上巡邏勤務時，再度於北竿海域發現1艘無船名陸籍漁船，旋即登檢取締，查獲何姓船長等3人非法越界違法下網放置25簍大型蟹籠，並依法將該船隻，帶回南竿隊部扣留查處。

▲ 趁勢追擊！馬祖北竿海域越界下網25簍大型蟹籠，海巡再度查扣陸籍漁船違法。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

時值中國伏季休漁期，陸籍漁船趁勢越界捕魚影響馬祖海域、漁民生計及破壞海洋生態，馬祖海巡隊10037艇於27日上午9時許接獲巡防區通報，發現可疑目標進入禁限制水域，立刻馳往查處，於北竿獅嶼外1.9浬處發現該陸籍無名船。

▲ 馬祖北竿海域越界下網25簍大型蟹籠。

海巡隨即廣播鳴笛請該船停俥受檢，該船隻違法放置蟹籠圍繞三連嶼，巡防艇登檢後將其所佈放之網具全數收起，經查大型蟹籠多達25簍。另為防範非洲豬瘟侵入加強船上各艙間物品及所帶食物清查後，無相關豬肉及其製品，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將人船押返福澳港偵辦。

第十海巡隊副隊長李志平表示，近期海象平穩，時有陸籍漁船伺機進入馬祖海域越界捕撈，馬祖海巡隊將持續執行「護永專案」，配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，針對漁船經常出沒海域提高巡邏密度，漁民如在海上作業發生狀況或發現可疑目標時，請漁民朋友勇於舉報，撥打海巡118服務專線，海巡隊將會立即派艇前往處理。

▲ 馬祖北竿海域越界下網25簍大型蟹籠，將人船押返福澳港偵辦。