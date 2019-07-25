鞏固私菸案罪證　檢調近日依團購名單與流程展開新一波約談

▲華航空品處組長黃川禎遭檢調約談共22小時後被諭令20萬元交保 。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦國安特勤涉嫌私運免稅菸案，連夜約談華航空中商用品供應營銷處組長黃川禎，據了解，一口氣委任3個律師的黃辯稱，依往例協助特勤人員訂購免稅商品，檢調前後花費22小時，向黃確認訂購流程後，將持續比對遭收押的國安局少校吳宗憲、張恒嘉所留存團購名單，不排除近日針對相關人員展開新一波約談。

台北地檢署22日接到調查局移送吳宗憲、張恒嘉等，10名涉嫌利用總統出訪專機夾帶私菸的國安特勤人員後，隔天就將吳、張聲押禁見獲准，雖然吳、張都坦承協助彙整相關免稅菸訂購名單，但表示是「依往例辦理」，檢方根據吳所提供的本次團購名單等事證分析，決定擴大從國安內部團購人員，以及華航外部協助訂單流程2方面同時著手。

▲國安局少校吳宗憲(前)涉私菸已遭檢察官聲押禁見獲准。（圖為資料照／記者趙永博攝）

北檢首先在24日下午由檢察官帶著事務官，在總統府政風人員陪同下，前往總統官邸旁的特勤宿舍，在吳、張的寢室內，查扣可能留下過去團購名單、記錄的電腦筆記；另一方面，檢調也同時約談這次與吳、張接觸的華航窗口、黃川禎到案。

黃在23日晚上8、9點抵達新北市調查處，由2名律師陪同接受漏夜偵訊，到24日清晨，由律師協助確認筆錄無誤後，在早上9點左右移送北檢稍微喘個氣，10點左右開始，因原本1名律師有事，第3名律師接手，維持2律師陪同接受檢察官複訊， 約12點午休到2點半，再開庭到晚上6點多’，由檢察官諭令20萬元交保離去，黃遭約談共22個小時，所涉犯法條和吳、張一樣是違反《貪污治罪條例》、《菸酒管理法》。

據了解，負責商用品供應業務的黃表示，處理國安特勤免稅菸訂購，是依前手留下的往例辦理，檢調仍針對免稅商品訂購手續、是否採實名制、提貨要求、刷卡等付款流程與限制，以及與一般旅客購買免稅品流程有何不同等疑點，逐一仔細詢問確認後，不排除近日再根據已扣得的團購名單，發動下一波約談行動。