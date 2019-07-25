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蕾絲辣模彼此相愛卻缺乏關鍵「支柱」！徵「男室友1挑2」她們包養！

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▲▼辣模特。（圖／兔寶授權提供）

▲擁有I罩杯的知名女模兔寶（圖左）和曾要求口爆100名網友的王譯嬋（圖右）交往並同居於台中，以下同。（圖／兔寶授權提供）

記者陳雕文／採訪報導

曾遭網紅「鼠鼠」下藥性侵還交往一陣子的女模王譯嬋（又名羽沫）日前在臉書公開自己是「泛性戀者」並和有「I級艷后」之稱的女模兔寶談戀愛並同居在台中，兩人是心靈伴侶跟知己，但生理的需求仍需要異性的輔助，是同性給不了的感覺，因此她們徵求男人，並「可以跟其中一個登記結婚」還聲明「不用擔心養我們兩個很累，這個時代女人也可以養男人」

▲▼女模。（圖／兔寶授權提供）

21歲的王譯嬋曾在臉書稱要以「口」幫100名網友「服務」，且肢體殘障人士優先，今年5月又爆出被「教授鼠鼠」游清閔下藥性侵，且男方還住她的家、開她的車，並持續跟其他女孩子騙砲；23歲的兔寶感情路也不順遂，曾遇過恐怖情人，要掌控她的行蹤跟拍照尺度，但卻在外拈花惹草，讓她深受打擊。

▲▼女模。（圖／兔寶授權提供）

兩女對於愛情的憧憬已幻滅，對男人的忠誠度更是感到絕望，認為只有女人才懂女人，所以她們珍惜彼此，還一起推出了性感寫真！然而，有些「事情」仍然需要跟異性「合作」才能達成。

王譯嬋在臉書公開徵男人，她說，「現在徵一個男生願意接受跟我們兩個一起生活的，可以跟我們其中一個登記結婚，不用擔心養我們兩個很累，這個時代女人也可以養男人」，兔寶解釋，雖然心理層面感情以同性為主，但生理需求的滿足仍偏向異性。

據了解，泛性戀是對自身性向抱持更開放的態度，簡單來說，是一種無論對象的生理性別或性別認同為何，皆可能對其產生愛慕情緒的性傾向。

【兩人小檔案】

王譯嬋
年齡：21
身高體重：166公分／48公斤
三圍：34D／24／35
學歷：大學
職業：外拍模特、醫美諮詢師
興趣：鋼琴演奏、看影展

▲▼女模。（圖／兔寶授權提供）

兔寶
年齡：23
身高體重：157公分／52公斤
三圍：34I／26／34
職業：外拍Md 、網拍
興趣：看恐怖電影、煮飯、游泳

▲▼兔寶。（圖／兔寶授權提供）

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關鍵字：王譯嬋,兔寶,哈根達斯,男室友,羽沫

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