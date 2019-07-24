編出台灣第一頂草帽！「台灣藺草學會」培訓工藝師　成果展7/28展出



▲台灣第一頂藺草帽當初在苗栗誕生！「台灣藺草學會」培訓工藝師，成果展7/28展出。（圖／國立新竹生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

苗栗苑裡有項傳承已久的「藺（ㄌㄧㄣˋ）編工藝」，由來是清末一位名叫洪鴦的婦女，想保護孩子受傷生瘡的頭常被蚊蟲叮咬，以藺草（燈心草）編出台灣第一頂藺草帽！此後百年來苑裡的婦女巧手不閒著。而為了將這工藝傳承下去，國立新竹生活美學館邀請也「台灣藺草學會」辦理「藺編手作學堂-藺編工藝師傳承培訓計畫」，將在7月28日於苗栗山腳國小舉行成果展，民眾可以欣賞藺編藝術，也能感受當地一片寧靜。



▲她編出台灣第一頂藺草帽！苑裡藺草文化館前有洪鴦銅像。（圖／取自維基百科）



此次展覽，以培訓出的16位具備「藺編初級工藝師」考試資格的學員為主角，並輔導參加初級藺編工藝師認證考試。課程中以多媒體教材，加上實地踏查藺草生態園區，在資深藺編藝師及各領域專業業師指導下，讓學員得到全方位的工藝師訓練，可說是科技與實務併用的一大典範。

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近年「台灣藺草學會」主要著重在藺編工藝師的培訓及認證上努力，讓傳統藺編工藝能回復往日繁榮光景。用系統性的方法，讓藺草產業不僅是藺編產品的製作與銷售，而是將規模拓展到整個產業鏈，使藺編產業得以永續經營與發展。

台灣藺草學會期許，能夠連結更多的平台、培訓更多的工藝師，讓有志投身藺編的夥伴有後盾。若想瞭解更多活動資訊或參與藺編推廣，可洽台灣藺草學會，或至國立新竹生活美學館網站、粉絲專頁查詢。

「藺編手作學堂-藺編工藝師傳承培訓計畫」成果展

日期：7月28日(日)

時間：09:00~17:00

地點：山腳國小日治後期宿舍群，丙二棟藺編展館

地址：苗栗縣苑裡鎮舊社里10鄰47號