瘋電影／我的青春都是你　總有些分手讓人措手不及

文/賴賴

瘋言瘋語:

電影好看,雖然是學渣與學霸的老梗劇情,但青春片就是放鬆,不需用腦,單純享受這期間的美好影像音樂,宋威龍雖然演技牽強,不過造型有驚喜,變帥那一課還真天菜,整體故事是好看的說。

劇情流暢的娛樂故事,阿信和青峰的音樂就是偶像劇的最強幫手,視覺畫面也講究,畜牧系的兔子很加分,導演在幾場戲的串接有些生澀,但是金士杰和王月戲感十足,盛竹如有趣味性,這部電影應該在台灣會比較受歡迎,大陸市場還是和台灣還是不同,所以幾部陸資台製的電影,明明看了都很好感,卻在大陸沒有好回應,不過儘管沒有好風評應該還是不會賠錢。

剛好最近家龜過世心情分外難受,這部電影有療癒到。

片 名:我的青春都是你

英文名稱:Love The Way You Are

類 型:愛情、劇情

上映日期:2019-07-05

片 長:92分鐘

導 演:周彤 、 代夢穎

演 員:宋威龍 、 宋芸樺(Vivian Sung) 、 林妍柔 、 黃俊捷 、金士傑 、 王月

國 家:中國、台灣

語 言:國語

發行公司:威視電影



劇情大綱

入學考試發揮超常的平凡少女意外考入最高學府,開始了一段在精英群體中艱苦求學、艱難求愛的成長之旅。



學渣周林林在大學入學考試時發揮超常,竟與發揮失常的同校學霸方予可一同考入最高學府東大的最冷門科系—畜牧系。本想要在大學大展宏圖的林林發現,畜牧系是被大家放棄的科系,而必修課教授竟是之前得罪過的人。學業不順的她,愛情也陷入兩難。林林千方百計幫書呆子方予可追回「校花初戀」,卻發現自己也漸漸愛上了予可。

遭受重重打擊的林林,因為不服學校規定而挺身反抗,在意外闖下大禍之後決定逃離東大。本以為即將失去一切,殊不知卻因禍得福,贏得了大家的認同,更收穫了一段意想不到的青春愛戀……。

▲雜貨店女孩和住在對面樓上的學霸。

▲雜貨店老闆娘非常嚴格教育女兒。

▲厲害的教授卻管不好自己的兒子。



