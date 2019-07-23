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瘋電影／極地先鋒　挪威極地探險家阿蒙森

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文／賴賴

▲▼極地先鋒。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

根據史實改編所以劇情偏平，挪威之光阿蒙森是首位在南極點插旗，對南極文明有著巨大影響，而在一百年前，科技不發達的時代，他拿命去玩夢，也算是當年極限運動的先驅了，只不過一隊去這麼多人，最後只留下他的名字，好像也不是太公平。總是這為具有戲劇爭議性的人物，似乎因為尊敬編劇也不敢寫得太猛。

他總是愛上人妻，拿著哥哥辛苦的錢去給女人，種種自私和不必為現實煩惱的行徑，都輕描淡寫地飄過，而為何整個隊伍只留下他個人的名字，其實個人也覺得很爭議啦，反正，這部電影就是描述有麼一個玩命的人，為後世的南極留下許多極具深遠意義的訊息。


片　　名：極地先鋒
英文名稱：Amundsen
類　　型：劇情
上映日期：2019-05-17
片　　長：02時05分
導　　演：艾斯班山柏格(Espen Sandberg)
演　　員：凱薩琳沃特斯頓(Katherine Waterston) 、 克里斯安魯貝克(Christian Rubeck) 、 帕爾斯維爾哈根(Pål Sverre Hagen)
國　　家：挪威
語　　言：挪威語
發行公司：采昌


劇情大綱

探測夢想的極限，人類史上最偉大的冒險

舉世聞名的極地探險家阿蒙森（帕爾斯維爾哈根飾演），致力於探索人類未知的世界。他頂著烈日、濃霧與暴雪，翻山越嶺、飽覽大自然的美麗與殘酷。即使忍受飢餓、渾身凍瘡，他還是憑藉堅強的意志力，擊敗對手，成為史上首位征服南極的人。

阿蒙森一舉揭開地圖上的空白領域，為人類文明展開史無前例的新頁。如此璀璨的成就，讓他留名千古，甚至連月球上的山脈都以他來命名。不過作為一個男人，阿蒙森的故事卻不止於此，透過他的親弟弟利昂（克里斯安魯貝克飾演）與妻子貝絲（凱薩琳華特斯頓飾演）的不同視角，阿蒙森在冒險背後的爭議人生，也逐一揭曉…。

▲▼極地先鋒。（圖／yahoo）

▲來到北極探險，人類也只能變野獸，吃狗充飢。

▲▼極地先鋒。（圖／yahoo）

▲探險工作有各種風險。

▲▼極地先鋒。（圖／yahoo）

▲阿蒙森總是愛把人妻。


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關鍵字：瘋電影,極地先鋒,賴賴,凱薩琳沃特斯頓(Katherine Waterston),克里斯安魯貝克(Christian Rubeck)

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