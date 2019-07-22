瘋電影／橫越生死線　美國低端年輕人在掙扎奮鬥中努力

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一個低端人口的悲哀故事，貧窮使得他們不得不觸犯法律，就是這樣兩個姐妹，在窮困潦倒邊緣掙扎的殘喘偷生，整部片氛圍拿捏恰當，一股滯塞壓迫氣息令人如臨實境，而面對生活中種種的無奈，在抗爭無用後的妥協，小人物就是如此悲哀，電影流暢有內涵。

這部低成本製作的作品，整體感是到位的，沒有健保的環境，生孩子要25萬美金，拿小孩也要高價，於是低階美國人挺而走險，只能到加拿大邊境買假證件，佯充加拿大人去墮胎，而事實上就連加拿大護士都同情這些沒有保險的美國人，這是國家無法保障人民的一種悲哀，而這卻也是美國，這個身為世界強國人民的最大諷刺。

毒品氾濫早在美國已不是新聞，他們合法的大麻，使得各種毒品充斥社會邊緣，尤其是下階層的人口，靠毒品解脫煩惱的惡性循環，故事中的兩位主人翁，真心代表美國最悲情的兩造，不過他們還好還年輕，他們的生命還能靠自己衝出一點點障礙。

片 名：橫越生死線

英文名稱：Little Woods

類 型：劇情

上映日期：2019-07-19

片 長：1時44分

導 演：尼爾馬修(Neil Marshall)

演 員：泰莎湯普森、莉莉詹姆斯

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：亮點



劇情大綱



在美國中西部達柯達州的小鎮，姐姐歐莉（泰莎湯普森飾）與妹妹黛比（莉莉詹姆斯飾）長期疏離，各自掙扎度日。然而當黛比意外發現自己懷孕之後，她無法再負擔家計，只好搬回歐莉家，姊妹逐漸破除心防。

然而嚴峻小鎮生活，迫使歐莉在完成假釋正式出獄前，為了妹妹得重操舊業，跨國私運毒品，而妹妹也需偷渡出國墮胎，對這對姊妹，真正的難關才開始。

▲沒有保險，經濟不允許生育及墮胎。



▲這些人唯一能快速獲得財源只有靠販毒。



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