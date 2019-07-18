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陸軍官校爆發流感群聚感染　疾管處：校方未立即通報將開罰

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記者洪正達／高雄報導

高雄陸軍官校傳出入伍生流感群聚疫情，衛生局在17日晚接獲國軍醫院通報，並在隔日進入官校進行疫情相關調查，初步已掌握109人感染，這也是衛生局目前統計群聚感染最大的一次，其中A型流感與B型流感各有50多位，陸軍官校也表示，目前已針對感冒的入伍生採取隔離的方式因應，防止疫情再度擴大，往後室外操課如遇到下雨情形將改為室內訓練。

▲因國軍兵力精簡，陸軍官校學生人數也大幅縮減。（圖／記者林健華攝）

▲陸軍官校4000多名入伍生中，目前已經有109人出現流感症狀。（圖／資料照／記者林健華攝）

請繼續往下閱讀...

衛生局疾管處簡任技正潘韶穎指出，這次陸軍官校的案例是群聚感染規模較大的一次，這批入伍生從上月29日入伍開始就已經有2人確診流感，不過官校校方當時已經有因應的機制正在進行，所以截至7月份開始尚未出現疫情大爆的情形，但5天前疫情卻呈現爆炸式的上升，單是17日一天下來就已有超過35名入伍生出現A流、B流以及類流感的症狀．

▲▼ 陸軍官校流感疫情說明 。（圖／記者洪正達攝）

▲衛生局疾管處表示，校方未即時通報將開罰。（圖／記者洪正達攝）

17日衛生局通報後，衛生局工作人員便進入校園進行疫情調查，發現陸官校方雖有做好疫情因應，卻沒有向衛生局通報，也將因此對校方開罰3000元到15000元的罰款，目前校方共有210組隔離病床，其中男性120床、女性90床，如入伍生只要有相關病徵出現就要進行隔離，當5天的隔離期結束後也要密切的追蹤是否有復發情形出現。

▲▼ 陸軍官校流感疫情說明 。（圖／記者洪正達攝）

▲陸軍官校校長陳建義說明疫情處置經過。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：陸軍官校,流行性感冒,高雄市衛生局

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