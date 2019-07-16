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26歲永康警員派出所上吊身亡　手機訊息透露：工作壓力大

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▲台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，羅員的容顏身影，將永留同仁心中。（圖／翻攝自臉書）

▲台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，羅員的容顏身影，將永留同仁心中。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，現場未發現遺書，惟在羅員所留手機訊息中，透露自己工作壓力大，對同事及長官平時的幫忙與協助表達感謝及歉意，並交代手上尚未完成的工作，令同事十分感傷。

台南市永康分局警方指出，永康分局復興派出所26歲羅姓警員，於16日上午8時許，被保安警察大隊員警發現在復興派出所7樓體技場自縊，經立即通報救護人員搶救，但羅員仍不治身亡，永康分局已通知家屬，並將協助處理相關後事。

▲台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，羅員的容顏身影，將永留同仁心中。（圖／翻攝自臉書）

警方表示，羅員警專32期畢業，2015年10月分發永康分局復興派出所任職，3年多來工作認真，表現優異，與同事相處融洽。羅員平日自我要求高，責任感相當重，遇有案件都想積極偵破，16日疑因工作壓力大而輕生，同仁得知消息均感十分不捨，永康分局將全力協助處理相關後事。

永康分局指出，16日適逢鐵路警察局員警李承翰因公殉職公祭，永康分局發生羅員尋短憾事，更凸顯警察工作的辛苦，永康分局將協助其他員警實施心理諮商。

據了解，羅員是台南市人，未婚，家中除父母外，尚有一姐一妹，家庭狀況小康美滿，羅員雖擔任派出所警員，但因工作能力頗佳，常支援毒品等刑案偵辦工作，平日表現良好，與同事相處融洽，在長官心目中，是一位負責認真的好員警，如今卻發生上吊尋短身亡憾事，同事及長官都難以置信，十分不捨悲傷。

▲台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，羅員的容顏身影，將永留同仁心中。（圖／翻攝自臉書）

▲永康分局警方目前一片低氣壓，對羅員事件十分不捨哀傷。（圖／記者林悅翻攝）

羅員疑似有罹患憂鬱症，有向醫療院所求診領藥，初步調查羅員並無留遺書，但從其手機所留訊息，疑似自覺難以達成交付任務而工作壓力大，但分局員警認為羅員工作認真，交付任務均有達成，應無任務難以完成情事，疑似羅員責任心強，造成心理壓力。

目前全案已報請檢察官指揮偵辦，深入調查釐清案情與尋短真正動機，永康分局不願對案情再表意見，永康警方目前一片低氣壓，對羅員事件十分不捨哀傷。

▲台南永康警分復興所26歲羅姓員警，7月16日上午被同事發現在警所上吊身亡，羅員的容顏身影，將永留同仁心中。（圖／翻攝自臉書）

羅員親友在其臉書po文留言：「千言萬語無法形容現在的苦澀心情，希望你下輩子不要再當警察了，至少不會這麼痛苦，你在天上一定會過的很快樂，我們下輩子再當朋友吧！」，字裡行間滿滿的不捨與思念，令人鼻酸。

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關鍵字：永康,警員,派出所,上吊,身亡,工作壓力大

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