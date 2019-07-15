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超美違建農舍「不甩恢復公文」　地主緩刑農舍排拆...再捐公30萬

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▲豪華農舍是違建！不甩恢復公文　地主緩刑農舍排拆...再捐公30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣一處違建農舍，因拒絕縣政府的恢復要求，遭到檢察官向法官請求沒收拆除。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

位於橫山鄉一處違建農舍，被縣府開罰並要求恢復卻置之不理，遭到檢察官向法官提出沒收建物拆除之請求。由於地主坦承犯行，也表達願捐公庫30萬，法官審酌後，認為給予緩刑，因此依區域計畫法判刑4個月，緩刑3年，期間接受法治教育5場。至於違建農舍部分，則裁定不予沒收，並回歸縣府酌處。

竹縣1名專蓋豪華農舍的賴姓建商，2017年間未向縣府申請許可，即在橫山鄉田洋段的農牧用地，蓋了1棟上百坪2樓半的挑高豪華農舍，被縣府依違反區域計畫法裁罰6萬，並命令賴男恢復農地使用或向縣府申請合法建照，但賴收文後置之不理，遭縣府法辦，新竹地檢依違反區域計畫法起訴，並向法官聲請沒收建物，以利日後拆除。

賴姓建商向法官坦承犯行，他向法官表示，「以前可以補照，且當時法規是規定取得農地2年後，才能申請建照」，至於為何沒等時間經過合法申請建照再蓋房子一事，賴回「當時老人家已在那裡種植了，捨不得老人家沒有地方遮陽」，而法官問「為何不遵守法令，拆除建物回復原狀，至今都沒做什麼事？」賴男表示，「老人家不接受，喜歡在那裡種東西，且也愛住在那裡，已嘗試任何方法申請合法」。

▲豪華農舍是違建！不甩恢復公文　地主緩刑農舍排拆...再捐公30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴男向法官辯稱，因為老父母習慣在那裏居住、種植，所以才未拆除。

法官審酌，賴男是建商，對於土地及建築法規比一般人更熟悉，卻未經許可，違反土地使用規定，更沒申請建照，逕自在農地上興建建物及水泥地面，還透過出售土地賺錢，甚至還有其他房子可供養父母，顯然被告並非沒錢可在法令下另為父母做適合的安排，其說詞只是不願遵守法令，不甘受損的推托之詞。

法官認為，賴男雖惡性雖重大，但其行為是自身法治觀念不足，遵循意願低落，若給予易科執行，被告後續可能反而無拘束，再考量其違反情即，不是最嚴重的情形，認為給予緩刑，同時參酌被告願捐公庫30萬元，因此依區域計畫法判刑4個月，緩刑3年，期間接受法治教育5場。

▲豪華農舍是違建！不甩恢復公文　地主緩刑農舍排拆...再捐公30萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣政府以排定該違建要拆除。

至於檢方聲請沒收建物部份，法官認為，各地區主管機關對違章後續處理較具專業，對於違章拆除、回復原狀等行政處置，還有行政機關也有停水、斷電、封閉其他恢復原狀的執行手段，更能促使違法者拆除違章建物回復原狀，因此在司法機關預算有限情況下，應以行政機關列拆除較優先考量，若法院宣告沒收，司法機關無充足預算執行，有損司法判決公信力。

且新竹縣府函報後續處理，原本案已報拆，只因被告提訴願，原處份才遭撤銷，縣府也再發文要求30日補照，而賴男又逾補照日期，縣府方亦另行排日期強制拆除，足見縣府已積極處理，因此裁定不予沒收建物，拆除建物回歸縣府酌處。

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關鍵字：區域計畫法,農舍,違建,沒收

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