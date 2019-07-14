申請租金補貼不要跑錯地方　桃市住宅處7/15入住新廳舍

▲桃園市住宅處入住桃園區中路二號社會住宅新廳舍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處於 7月15日，由龜山區喬遷至桃園區中路二號社會住宅辦公廳舍，提醒欲申請「社會住宅、租金補貼」等補助民眾，不要跑錯地方。另外，市府指出，行政院近期推動「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，預計於今年9月受理申請，市府也將原來的青年租金補貼，配合調整為中央版本。

據指出，住宅發展處搬遷至中路二號社宅後，住宅處原位於龜山區的辦公處1樓空出的廳舍，市府社會局將優先評估於1樓設置龜山區親子館，讓龜山區親子館提早2年設置，搭配周邊公設，提高綜合效益，以滿足當地民眾的需求；

至於，原2、3樓龜山地政事務所則維持原址。

由於桃園市在2018年即推出青年租金補貼，開放設籍桃園20至40歲的單身青年申請，最高可補助4,000元，成效良好。因近期中央政府也開始推動「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，針對不同縣市的青年與婚育家庭訂出不同級距的租金補貼，對此市府也將遵照中央版本推行補貼方案。

該方案預計於今(2019)年9月受理申請，以桃園單身青年為例，最高可補助3,200元，新婚育兒家庭最高可補助4,000元。

市府住宅發展處新辦公廳舍位於：桃園區力行路300號(電話：03-3324700)。另外，中路二號社會住宅住戶預定7月18日上午10點(302會議室)辦理停車位格數抽籤、9月上旬簽約公證、9月中下旬點交入住。