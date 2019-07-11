沒在怕川普！聯準會主席4年「就是要做滿」　遭視為破壞美國經濟兇手

▲美國聯準會主席鮑威爾。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普對於自己的連任之路，雖然還有一年多，但已經開始著手準備，近期常對於自己當年用人之道感到後悔。過去川普一再的抨擊美國聯邦準備理事會主席鮑威爾（Jerome Powell）與聯準會升息，認為會對美國經濟構成威脅，傳出有意要開除他的消息。

根據《華盛頓郵報》報導，面對外媒的詢問，若是川普堅持要開除鮑威爾，他該如何回應？鮑威爾則強硬回應「法律就是給我4年任期，我會做到結束」。川普認為鮑威爾與聯準會的升息會對美國經濟造成威脅，且政策根本就是在扯他後腿「削弱提升經濟的努力」。

而川普的經濟顧胃柯德洛（Larry Kudlow）面對鮑威爾的職務是否會被動搖，他則回應「目前沒有解除他的職務，都是安全的狀況，目前也沒有更動的打算。」但鮑威爾認為雖說不會被解職，川普卻很有可能會藉機將他降級。

柯洛德也提到，川普之所以希望聯準會降息，是因為美國失業率已經降到半世紀最一，也不會引發通貨膨脹，所以應該降息。目前川普計劃將提名保守派學者謝爾頓（Judy Shelton）和經濟學家華勒（Christopher Waller）填補聯準會7人理事的最後兩個缺，而這兩人也都支持降息。