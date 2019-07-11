逃亡哥狂奔草叢躲警犬追捕　「噗一聲」屁氣出賣躲藏位置！

▲警方與警犬因為聞到逃犯的屁味，順利逮捕。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

在罪犯亡命天涯之時，最怕的就是被身邊的人出賣或是背叛，但這名美國密蘇里州克萊縣（Clay County）的逃犯，好不容易逃到草叢中想要躲避警方的追緝，卻沒想到被自己的身體出賣，因為放出一聲巨大響屁而曝露自己的位置。

根據當地警方的推特，這名因非法持有管制藥物的通緝犯，遭到警察和警犬的追捕，在一處雜草叢生的偏遠地區，想依靠草叢來掩飾自己，卻沒想到因為腸胃蠕動太快，突然放了一個屁，立刻就被警犬發現，這樣特殊的逮捕結果，也讓警方在推特上表示，「當你犯了罪，被警察追捕，身體所釋放的氣體還是會出賣你，總有一天，你會被抓到。」

不少網友在推特下面留言，「覺得最辛苦的應該是警犬，沒事還要聞屁味」、「看來身體很誠實」、「警察跟警犬都很辛苦」過去也曾有發生過在飛機上因為有乘客放屁不停，導致最後迫降奧地利，最後警方也將該人帶走。