屏東典獄長簡文拱退休　葉漢潼接任爆出黑馬

▲屏東監獄典獄長簡文拱（右穿西裝者）屆齡退休，圖左是他的同學矯正署黃俊棠署長，在屏監合影。（圖／取自屏東監獄臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監獄典獄長簡文拱7月16日屆齡退休，法務部矯正署10日發佈了29位矯正機關首長、副首長、秘書（監長）等人員異動，其中簡文拱遺缺由雲林第二監獄監獄典獄長葉漢潼接任，晉升1等，爆出小黑馬，熟悉監所人事作業者表示，應該與他最近蓋雲二監工程進度超前，辛勞有功，獲矯正署長官肯定有關。

而目前北監、高監、屏監等12職等典獄長，都是44期且44年次，依規定都要在2020上半年6月底前屆齡退休，屆時應該還有一波人事異動。

這一波典獄長等異動，16日生效。除葉漢潼調升屏監外，澎湖監獄典獄長杞炎烈調派雲林第二監獄典獄長、矯正署教化輔導組組長林明達調派澎湖監獄典獄長、基隆監獄典獄長蘇慶榮調升矯正署教化輔導組組長、新竹看守所所長林文宗調派基隆監獄典獄長、金門監獄典獄長詹益鵬調派新竹看守所所長、臺北監獄副典獄長楊益彰調 升金門監獄典獄長。

屏東監獄副典獄長蘇維闊調派臺北監獄副典獄長、矯正署安全督導組簡任視察曾至勳調派屏東監獄副典獄長、臺南看守所副所長黃鴻禧調升矯正署安全督導組簡任視察、矯正署安全督導組科長李敬樑調派臺南看守所副所長、桃園女子監獄秘書郭慶康調升矯正署安全督導組科長、基隆監獄秘書詹國裕調派桃園女子監獄秘書、花蓮看守所秘書林聖龍調派基隆監獄秘書。



花蓮監獄女監主任王淑秋調升花蓮看守所秘書、矯正署安全督導組簡任視察李宗莉調升該署教化輔導組副組長、新店戒治所副所長江慶隆調升矯正署安全督導組簡任視察、澎湖監獄副典獄長陳長木調派新店戒治所副所長、臺中監獄秘書吳瑞寶調升澎湖監獄副典獄長、新竹監獄秘書許茂雄調派臺中監獄秘書。



綠島監獄秘書呂維鈞調派新竹監獄秘書、臺中監獄戒護科科長陳信价調升綠島監獄秘書、臺北看守所副所長黃正勇調

升矯正署後勤資源組專門委員、矯正署矯正醫療組科長林建昌調派臺北看守所副所長、金門監獄監長陳啟森調升矯正署矯正醫療組科長、嘉義監獄作業科科長韓保貴調升金門監獄監長、花蓮監獄秘書王恩先調派宜蘭監獄秘書、宜蘭監獄秘書羅邦發調派花蓮監獄秘書、基隆監獄總務科科長楊清準調升金門監獄秘書。