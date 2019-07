徒手攀310m摩天樓！　英蜘蛛人曝細節興奮喊：那是神一般的感覺

▲金恩攀爬碎片大廈。(圖/翻攝自推特/DaveKWilliams)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

英國19歲男子金恩(George King)當地時間8日早晨攀上英國最高建築物、高約310公尺的「碎片大廈」(The Shard),成功抵達最高點95樓。他表示,他完成了他從13歲以來的夢想,「在上面的時候感覺就像神一樣,亢奮已經不足以形容我的感受了。」

金恩接受當地媒體採訪表示,他在執行這項任務之前,歷經4個月籌備,甚至為此搬到倫敦,只為了能夠更靠近碎片大廈,「我花了數個月在看這棟大樓裡的監視器,感應器與計算警衛巡邏的時間。每隔幾天我就會變裝,我穿過西裝,也用過拐杖來偽裝,同時我也會靠在柱子上假裝我在休息,但其實我是在評估環境。」

時間拉回8日清晨5時,金恩在毫無防護措施的情形之下,花了45分鐘爬上碎片大廈,在到達最高點95樓後,就在警方的慫恿之下進入大樓內。他說,「警察們人很好,他們沒有對我施加壓力。」他也表示,在攀爬中最困難的部分是爬上建築物錐形的頂峰,「在建築物頂端的附近有發電機,發電機上都是塵土,我需要努力把自己往上推才能通過。」

