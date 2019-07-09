徒手攀310m摩天樓！　英蜘蛛人曝細節興奮喊：那是神一般的感覺

▲金恩攀爬碎片大廈。（圖／翻攝自推特／DaveKWilliams）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

英國19歲男子金恩（George King）當地時間8日早晨攀上英國最高建築物、高約310公尺的「碎片大廈」（The Shard），成功抵達最高點95樓。他表示，他完成了他從13歲以來的夢想，「在上面的時候感覺就像神一樣，亢奮已經不足以形容我的感受了。」

金恩接受當地媒體採訪表示，他在執行這項任務之前，歷經4個月籌備，甚至為此搬到倫敦，只為了能夠更靠近碎片大廈，「我花了數個月在看這棟大樓裡的監視器，感應器與計算警衛巡邏的時間。每隔幾天我就會變裝，我穿過西裝，也用過拐杖來偽裝，同時我也會靠在柱子上假裝我在休息，但其實我是在評估環境。」

時間拉回8日清晨5時，金恩在毫無防護措施的情形之下，花了45分鐘爬上碎片大廈，在到達最高點95樓後，就在警方的慫恿之下進入大樓內。他說，「警察們人很好，他們沒有對我施加壓力。」他也表示，在攀爬中最困難的部分是爬上建築物錐形的頂峰，「在建築物頂端的附近有發電機，發電機上都是塵土，我需要努力把自己往上推才能通過。」

Someone is climbing up The Shard!!!pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt — David Kevin Williams (@DaveKWilliams) 2019年7月8日

金恩最後並未遭到逮捕，但是許多網友認為他這樣的行為非常莽撞，甚至有人說他是「吸了興奮劑的毒蟲」。

針對這些評論，金恩認為，這些批評者是無知的，沒有弄懂他行為背後真正的意涵，「我之所以能夠完成這項事情，是因為我花了數年努力訓練並且仔細準備，每個人都有獨特的天賦，你的任務是發掘自己的天賦，然後把天賦變成你熱愛的事情。」他也進一步提到，他已經設定好下個行動目標，一樣在英國，但是細節暫時不會對外公開。