被「暴風狂咳」攻擊！她秒戴口罩...年輕妹一見勾男友靠北：又不是故意的

▲一名女網友看電影遭到鄰座狂咳攻擊。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事者無關）

網搜小組／綜合報導

咳嗽摀嘴除了可以避免將病菌傳染給他人，也是一種基本禮貌！一名女網友日前去看電影，卻遇上一名年輕妹妹不停對著自己的方向狂咳嗽，期間既不戴口罩也沒摀嘴巴，她只好戴起口罩自救，沒想到對方一見到，竟然轉身向男友靠北，「我又不是故意要感冒」，讓她瞬間怒氣值飆升！

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」發文，「今天跑去看蜘蛛人離家日，非常不爽我旁邊坐著一位年輕妹妹，做一個很噁心行為」，原來那名年輕妹妹不停地對著她狂大聲咳嗽，「她也不戴口罩也不摀嘴巴」，由於原PO是個鼻竇炎患者，深怕病情加重，只好選擇戴起口罩，順便暗示年輕妹應該收斂一點。

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但沒想到對方不僅沒感到不好意思，竟然還轉身向男友靠北，「我又不是故意要感冒」，讓原PO聽了瞬間火大，「難道對我咳嗽是故意的？」對方男友甚至還大聲嗆她，「跨殺小」，讓她看個電影感到難過，還得忍受年輕妹的噁心行為，文末她也詢問廣大網友，「請問大家有誰也會介意這種事情？」。

許多網友看完PO文後紛紛留言，「就是素質差啊，很多人也是在夾自助餐時，打噴嚏都不遮的，看了很火大。」、「跟他說：我戴口罩是怕我的麻疹傳染給妳啦，我保證她會造那杯勒」、「八蕊」、「髒死了」。

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