胎教播「古典+流行樂」　超音波照到24周女嬰超嗨比ROCK！

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英國東薩西克斯義本的喬迪（Jodie Lee）不久前懷孕，經常和丈夫戴維（Davie Langham）一起戴著耳機聽音樂，沒想到懷孕24周時進行超音波檢查，竟捕捉到女兒艾拉（Isla Langham）伸出食指和小拇指、做出搖滾手勢的模樣，讓他們相當開心，顯然艾拉在出生之前就展現出對音樂的熱愛。

31歲的喬迪和32歲的戴維都熱愛音樂，喬迪懷著艾拉時，他們常常一起戴上耳機、聽起義大利歌手安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）的經典歌曲。他們在艾拉24周大時去產檢，便驚喜的看見胎兒比出搖滾樂迷常用的手勢，讓喬迪忍不住倒抽了一口氣。

艾拉如今已經1歲半，和戴維一樣喜歡音樂。當汽車從她身邊呼嘯而過時，艾拉還會跟著搖擺身體。喬迪提到，「當時我們一看到她的手勢就覺得她是最棒的，我們愛她。艾拉出生以前就表現出對音樂的熱愛，如今她是我們的搖滾小寶貝。」

喬迪提到，「艾拉在檢查時一直捂著臉，所以我輕輕戳了一下肚子說，『妳可以讓爸媽看看、確定妳沒事嗎？』我一說完，她就舉起手了。無論如何，能看到孩子真是太好了，戴維高興得不知所措。」

戴維長久以來熱愛音樂，精通各式樂器；這對夫妻過去也經常把耳機放在喬迪的肚子上並同時播放安德烈‧波伽利和麥可•傑克森（Michael Jackson）的音樂，讓艾拉一起感受音符，而現在1歲半的艾拉也會在戴維彈奏電子琴時跟著跳舞。喬迪提到，「如果你為子宮裡的嬰兒表演音樂，他們會非常聰明。」