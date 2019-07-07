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華聞快遞／人民幣國際化指數10年躍升近150倍

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲國際貨幣的使用份額中，2.95%使用的是人民幣。（圖／CFP）

《北京》人民幣國際化指數10年躍升近150倍　

2019國際貨幣論壇早前發佈年度《人民幣國際化報告》，這份主題為「高品質發展與高水準金融開放」的報告顯示，人民幣國際化指數強勢反彈，十年間人民幣國際化實現從無到有的重大變化，目前已經躋身主要國際貨幣行列。

報告顯示，到2018年底，人民幣國際化指數RII是2.95%，就是說在全球範圍內，國際貨幣的使用份額中，2.95%使用的是人民幣；今年第一季度，人民幣國際化指數的初步匡算值為3.20%，位列美元、歐元、日元、英鎊之後。相比2009年大陸試點跨境貿易人民幣結算0.02%的數值，上漲了150倍。

《香港》「債券通」開通兩年　日均交易量超過60億人民幣

「債券通」是大陸與香港債券市場互聯互通合作機制，其日前迎來開閘運行兩週年。數據顯示，過去一年中，「債券通」的投資者快速增長，截至6月末，進入機構已達到1038家，較去年增長逾3倍；市場交投日趨活躍，日均交易量由2018年的37億元（人民幣，下同）升至今年的超過60億元（約新台幣270億元）。此外，全球前100家資產管理公司中已有58家成功進入銀行間市場來投資。（人民日報海外版）

《北京》陸共用住宿市場快速增長　向二三線城市及鄉村滲透

新興的共用住宿正逐漸成為熱門出行住宿的方式，一線及准一線城市是共用住宿的主要消費市場，同時正向二三線城市及鄉村滲透。數據顯示，2018年大陸共用住宿業交易額165億元，參與房客數為7945萬人，從業者人數超過400萬人。報告預測，未來三年共用住宿市場規模將保持50%的高速增長。（新華社）

▼出租住宿民宿網站Airbnb深受歡迎。（圖／CFP）

▲▼Airbnb的服務雖方便但也讓人產生安全疑慮 。（圖／CFP）

《湖南》長沙打造新一代半導體產業高地

長沙新一代半導體產業鏈建設合作交流6日舉行，創一電子、尤南森株式會社等20個產業項目現場簽約，天玥科技科創中心、中國電科高端裝備產業園等優質產業項目紛紛落戶，千億元產業集群已初具雛形。委相關負責人表示，長沙將按照「產業項目建設年」和「營商環境優化年」的部署要求，將長沙打造成新一代半導體產業高地。（湖南日報）

《北京》陸前5月規模以上農產品加工業營收27兆

目前，大陸鄉村特色產業品牌達10萬餘個，規模以上的農產品加工企業達7.9萬家。1—5月，規模以上農產品加工業營業收入為5.9兆（約新台幣27兆），同比增長4%。據悉，農村產業融合發展是跨界配置農業與現代產業要素，延長產業鏈，提升價值鏈，重構供應鏈，催生新產業新業態新模式的經營方式，農村一二三產業融合發展正成為新趨勢。（人民日報）

《山西》首條國際網路資料專用通道正式開通

山西省通信管理局局長武晉如表示，國際網路資料專用通道的正式開通，標誌著山西擁有了首條通達大陸網路國際出入口局的直連高速通道，也標誌著資訊基礎設施建設邁上了一個新台階。據瞭解，綜改區國際網路資料專用通道建設於2018年3月立項啟動，資料專用通道不僅優化了國際訪問的疏導路徑，還可以為企業提供高品質、低時延的國際網路訪問保障。（人民日報）

《廣西》多舉措確保895個重大專案　1.62萬公頃用地需求

廣西自然資源部門推出多舉措，確保今年首批895個自治區層面統籌推進重大項目，共計1.62萬公頃的用地需求，包括加快園區征地拆遷，探索將工業用地彈性出讓政策擴大至所有產業用地，允許產業用地採取長期租賃、先租後讓、租讓結合、彈性年期出讓等方式供應。（廣西日報）

▼廣西龍勝龍脊梯田。（圖／CFP）

▲▼廣西龍勝龍脊梯田。（圖／CFP）

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關鍵字：人民幣國際化,債券通,共用住宿市場,半導體,國際網路資料專用通道

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