麥肯錫研究院：2000到2017年世界對中國經濟依存增3倍

▲數據顯示世界對中國大陸的經濟依存度升高，圖為大陸經濟重鎮上海市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）日前發表的報告指出，自2000年至2017年，世界對中國大陸經濟的綜合依存度指數從0.4增長到1.2，此外，中國貢獻了全球製造業總產出的35%，而數位化、自動化和人工智慧等技術，是中國與世界的經濟聯繫演變的核心之一。

《人民日報》報導，麥肯錫全球研究院這份名為《中國與世界：理解變化中的經濟聯繫》，該院編制的中國—世界經濟依存度指數顯示，在貿易、科技和資本3個方面，中國對世界經濟的依存度有所降低，這表明中國經濟正逐步轉向以內需驅動為主的增長模式。

▲大陸經濟重鎮廣東省廣州市。（圖／CFP）

另外，在汽車、酒類、手機等許多品類中，中國大陸都是全球第一大市場，消費額約佔全球消費總額的30%，在被考察的20個行業中，中國大陸有17個行業的消費份額在全球總消費中佔比超過20%。

麥肯錫全球研究院院長華強森表示，中國大陸經濟的優勢包括巨大的增長潛力、資源優化配置方面經驗豐富以及充滿活力的中國人民。報告數據也顯示，中國和世界其他經濟體有大量機會推進彼此融合，到2040年，創造的經濟價值或可高達22萬億至37萬億美元，相當於全球GDP的15%至26%。