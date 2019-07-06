比特幣挖礦耗能驚人　瑞士一整年的用電量都比不上

▲據劍橋大學研究人員發布的最新估計，比特幣挖礦每年消耗的電量，比瑞士整年的電力消耗還多。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

隨著比特幣再度站上萬元，近來「挖礦」風潮再起。不過比特幣挖礦顯然不是件多環保的事，據劍橋大學研究人員發布的最新估計，比特幣挖礦每年消耗的電量，比瑞士整年的電力消耗還多。

科技新聞網站The Verge報導，據劍橋大學本周推出一款名為劍橋比特幣電力消耗指（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, CBECI）的線上工具，用於估算維持比特幣網絡所需消耗的電量。據CBECI網站上的即時數據，全球比特幣網絡消耗電量已超過7百萬瓩（GW），相當於每年消耗超過64兆瓦小時（TWh），約占全球整體用電量的0.28%，比瑞士整年的用電量（58.46兆瓦小時）來得高。

▼全球比特幣網絡消耗電量已超過7百萬瓩（GW），比瑞士整年的用電量（58.46兆瓦小時）來得高。（圖／取自CBECI）

眾所周知的，彼特幣挖礦需耗費大量電力，來維護網絡及驗證付款所需的硬體消耗。CBECI聯合創辦人Michel Rauchs接受BBC採訪時表示，「我們希望透過比較的方式呈現比特幣的耗電量，網站的訪問者可以自行評斷消耗量是高是低。」

不過研究也坦承，比特幣全年耗電其實很難估計，劍橋劍橋大學替代金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）也做了相同的觀察，「關於比特幣用電量的準確估計很少見，大多數情況下都僅能提供一次性對照，這些數字存在著很大的差異。」這種不確定性也反映在CBECI紀錄的用電上下限中，截至今（6）日下午5時50分，網站上的上限為186.90兆瓦小時，下限則為23.05兆瓦小時。

無論具體數字如何，比特幣的能源消耗及造成的碳排放已引起不少人的關注。普華永道比特幣專家Alex de Vries指出，與傳統金融每年處理約5000億次付款相比，比特幣處理的交易少於1億次，這是個「完全無關緊要」的數字，卻使用了高度的能量。他預估比特幣每筆交易使用的能源數量超過世界其他銀行的總和。