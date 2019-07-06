美官員稱中方南海射反艦導彈　陸國防部：未針對任何國家

▲長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

美國全國廣播公司（NBC）2日援引美國國防部知情官員消息，中國大陸上周末向南海試射了多枚反艦彈道導彈。對此大陸國防部在當天發給路透社的一份聲明中回應，解放軍南方戰區根據年度演習安排，在海南島附近海域進行實彈射擊演習。沒有針對任何國家或任何具體目標。

於此之前，大陸海事局官網曾發布最新航行警告「瓊航警0075」，6月29日00：00時至7月3日24：00時在南海附近海域1:13-48.00N/114-10.00E；2:12-48.00N/114-10.00E；3:12-48.00N/116-02.00E；4:13-48.00N/116-02.00E諸點連線範圍內「進行軍事訓練，禁止駛入」。

觀察者網分析，雖然上述美方官員沒有提及其所謂的「反艦彈道導彈」是什麼型號，不過根據美國國防部向參議院提交的《2019年中國軍力報告》，目前美國防部認為，中國火箭軍部隊只有「東風-21D」型彈道導彈具備反艦能力。

觀察者網軍事評論員6日表示，大陸國防部表態的實彈射擊演練，與此前三沙市公佈的軍事訓練航行警告區域基本符合，實彈射擊演練表明，這次發射並非科研性質的導彈試射，是解放軍例行訓練。