左撇兇手「棍棒連擊2下」敲爆他頭　3.3萬年前謀殺案「偵破」！

▲羅馬尼亞出土一顆顱骨，科學家「偵破」3.3萬年前謀殺案。（圖／翻攝自Plos.org網站）



國際中心／綜合報導

科學家利用現代犯罪調查技術，「偵破」了一宗3萬3000年前的謀殺案。這名「被害人」的頭骨在數十年前於羅馬尼亞南部洞穴中被發現；人類學家分析顯示，這名男性被害人，是被一名左撇子用棍棒殺害。研究結果刊登在《公共科學圖書館：綜合》（Plos One）期刊上。

這具帶有兩處小傷疤和一條大裂縫的成年人頭骨，早在1941年就在羅馬尼亞外凡尼西亞（Transylvania）南部一處洞穴的採礦作業中被發現，當時還發現了一些石器以及一些已滅絕的洞熊（Cave bear）化石。

數十年來，科學家始終無法確定這名生活在3萬3000年前的頭骨主人的死因；過去有學者認為，頭顱上的裂縫可能是他死亡後，隨著時間的推移逐漸形成。不過，德國杜賓根大學（Eberhard Karls Universität Tübingen）人類進化中心古生物學家哈瓦蒂（Katerina Harvati）表示，透過研究顱骨模型和CT成像，並藉助現代法醫學鑑定方法，已經排除了顱骨骨折是死後才發生的可能性。

科學家修復了顱骨，並透過實驗檢視各種可能性，例如假設男子是剛好摔倒在石頭上，但實驗顯示「謀殺」最有可能解釋他的顱骨骨折。哈瓦蒂指出，「實驗證明，裂縫是被用鈍器打擊兩次的結果」，「兇手應該是用左手持棍棒物，連續打擊了兩次」。

研究人員不止找出了死因，還推測出這起兇殺案是在何種情況下發生。發表在《公共科學圖書館：綜合》的一篇文章總結提到，這有可能是一對一暴力衝突，但也有可能有超過1名共犯參與，類似行為在早期人類群體或非人類靈長類動物中並不算少見。