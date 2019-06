2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

▲人類吸食大麻的紀錄可追溯至2500年前。(示意圖/免費圖庫pixabay)



國際中心/綜合報導

中國與德國組成的考古團隊在帕米爾高原上的古墓遺址,找到高濃度的大麻殘留物,以此證明大約在2500年前的人類,就已經有[「呼麻」的紀錄。研究人員指出,當時吸食大麻的原因並不是為了取樂,而是為了在葬禮上「通靈」。

根據CNN報導,這篇研究刊登在最新一期的學術期刊「科學前進」(Science Advances)上,中國與德國組成的考古團隊在帕米爾高原(Pamir Mountain)上的一處約2500年前的古墓遺址,發現高濃度的大麻殘留物四氫大麻酚(THC),這是有史以來發現最早的人類「呼麻」證據。

Scientists say cannabis was probably used during burial ceremonies, perhaps as a way to communicate with the divine or the dead. https://t.co/eMVCCjLNP2