2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

▲人類吸食大麻的紀錄可追溯至2500年前。（示意圖／免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

中國與德國組成的考古團隊在帕米爾高原上的古墓遺址，找到高濃度的大麻殘留物，以此證明大約在2500年前的人類，就已經有［「呼麻」的紀錄。研究人員指出，當時吸食大麻的原因並不是為了取樂，而是為了在葬禮上「通靈」。

根據CNN報導，這篇研究刊登在最新一期的學術期刊「科學前進」（Science Advances）上，中國與德國組成的考古團隊在帕米爾高原（Pamir Mountain）上的一處約2500年前的古墓遺址，發現高濃度的大麻殘留物四氫大麻酚（THC），這是有史以來發現最早的人類「呼麻」證據。

Scientists say cannabis was probably used during burial ceremonies, perhaps as a way to communicate with the divine or the dead. https://t.co/eMVCCjLNP2 — CNN (@CNN) 2019年6月13日

不過，研究人員表示，當時的人類吸食大麻主要是為了「通靈」，在葬禮上使用可以達到與神靈溝通的效果。古人吸食的方式也與現今不同，他們會將大麻放在專門放煤炭的木盆中，在將它們放在廣燙的石頭中燃燒，效果就像點燃薰香一樣。團隊中的人類學者博伊文（Nicole Boivin）表示，這是過去唯一的吸食方式。

對於現代人來說，發現吸食大麻的地點非常偏僻，為在中國與巴基斯坦交界的中亞地區，但當時這裡卻是「絲路」的必經之地，因此研究團隊認為，絲路周圍的聚落，應該都有吸食大麻的習慣與傳統。