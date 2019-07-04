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大躍進！藥物+基因編輯　成功清除老鼠體內愛滋病毒！

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▲岡德曼說︰「我們最初也不敢相信，還以為是僥倖、或是圖表或實驗系統出錯。」(圖／內布拉斯加大學檔案照)

岡德曼說︰「我們最初也不敢相信，還以為是僥倖、或是圖表或實驗系統出錯。」(圖／內布拉斯加大學檔案照)

國際中心／綜合報導

治療愛滋病近年逐漸取得重大進展。美國一個醫學團隊最近又有一項重大突破： 成功結合慢性藥和基因編輯技術，將實驗老鼠體內DNA的「人類免疫缺乏病毒」(human immunodeficiency virus，HIV，俗稱愛滋病毒)完全清除。

上述成果讓團隊感到難以置信，甚至連多家醫學期刊也一度以為是惡作劇。 報告終在周二(2日)發表，被視為人類治愈愛滋病的重要里程碑。

美國天普大學(Temple University)的基因編輯專家及內布拉斯加大學(The University of Nebraska)醫學中心的HIV專家，共同進行了5年的研究，最終獲得上述 成果。

有逆轉錄病毒藥效的慢性藥LASER ART能抑制HIV病毒，卻無法將其根除。CRISPR基因編輯技術能針對清除 含HIV的基因，卻追不上 病毒再生的速度。但是把上述兩項技術結合後，實驗竟然成功，完全消除了實驗鼠DNA內HIV病毒。儘管上述研究並未提供完整的愛滋療法， 但成果仍然讓人振奮，團體將於明年夏天開始進行人類臨床試驗。

參與研究的內布拉斯加大學學者岡德曼(Howard E Gendelman)博士說︰ 「我們也不敢相信， 還以為是僥倖、或是圖表或實驗系統出錯。」 直至反覆確認結者岡德曼果後，他們把它交給學術期刊出版，沒想到對方也一樣以為 是出錯。

岡德曼說︰「他們(期刊)很難相信HIV病毒能被根治。」 多次驗證後，上述研究結果 獲發表在學術期刊《自然通訊》(Nature Communications)上。

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關鍵字：愛滋病毒,人類免疫缺乏病毒,Howard E Gendelman

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