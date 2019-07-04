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海峽論壇網路關注成長10倍　破萬人參加「台青就佔50%」

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▲海峽論壇成果發佈會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海峽論壇成果發佈會在福州舉行。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福建5日舉辦第「十一屆海峽論壇成果發佈會」，據海峽論壇組委會統計，本屆論壇有超過一萬名台灣民眾參加，青年佔比50%，首次來大陸的佔比20%，來自中南部的基層民眾佔比50%。組委會並指出，來自臉書、PPT等網路社群的討論量和關注度也很高，網路聲量是上一屆的2倍，關注度則達到去年同期的10倍。

發佈會由福建省台港澳辦副主任、新聞發言人鍾志剛主持。海峽論壇組委會辦公室副主任、省台港澳辦副主任宋志強表示，本屆海峽論壇獲台灣各界踴躍參與，創下多個歷史新高，尤其是青年的方面，參會的一萬多名台灣民眾中，青年就佔了50%，「海峽青年分論壇也獲得台青正面評價，認為是一個兩岸青少年交流的重要平台，可以讓更多的台灣青年瞭解大陸的資源、成就和展望；且以青年就業創業為切入點，更契合了台灣青年的迫切需求，很接地氣，實效性很強，說出了台灣青年心裡想說的話。」

▼第十一屆海峽論壇。

▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

宋志強並指出，本屆海峽論壇在台灣也相當有影響力，媒體報導的部分，共有385萬人次社交網路社群用戶參與互動，相關網路影片的播放量達到304萬次；來自臉書、PTT等網路社群的討論量及關注度也很高，網絡聲量是上屆的2倍，關注度是去年同期的10倍，影片播放量是去年的20倍。

宋志強還說，本屆海峽論壇擴大一般民眾網路報名的規模，名額從300位增加到500位，一個月就有900人報名參加，遠超預期。宋志強並提到，網路報名是針對從未來過大陸的民眾設計的，有一名高中生去年參加過活動，意猶未盡，今年又再次報名，「他告訴我們，上次參加海峽論壇後，堅定了他來大陸求學的想法，並考上了北京大學，所以今年我們特別破例，邀他再次參會。」

據了解，這名高中生來自南部，去年首次參加海峽論壇前，就對來大陸發展非常感興趣，並有意報考大陸的大學，一邊在準備考試，所以看到海峽論壇網路報名後，他便隨即報了名，期望能藉由這個機會，親眼認識大陸。此外，他在海峽論壇期間也擔任了陸媒的「特約小記者」，拿著麥克風在分論壇活動採訪在陸發展的台青，並對大陸大學的教學環境特別關注，參會經驗也令他更確定要來大陸求學，於今年考上北京大學。

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關鍵字：海峽論壇,第十一屆海峽論壇

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