食物YouTube頻道話題夯　兩年內成長3倍

▲What`s on YouTube系列媒體聚會。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

民以食為天，「食物」一直是連結台灣人與人之間的語言，即便是日常的打招呼用語「你吃飽沒？」可反映出食物語言對台灣人的重要性。台灣Google於今（4）日下午舉辦What's on YouTube系列媒體聚會，以食物作為最大的主題；活動中分享了食物類頻道對台灣人吸引力相當大，光是在近兩年內這一類的頻道就成長了3倍之多。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深協理陳容歆指出，現在台灣食物相關的頻道走向了3大趨勢，分別是生動美食評鑑、跳脫過往印象的料理教學，以及大胃王與吃播療癒熱潮。

在美食評鑑方面，過往的部落格形式的美食評鑑，都僅有文字與照片，而現在透過YouTube頻道，則可更為生動地呈現美食評鑑內容。

而在料理教學方面，則是跳脫過往單純的「人食」教學，在這一類頻道當中，還會結合消費者興趣相關主題；例如寵物，現在有許多觀眾都相當關注寵物議題，因此在寵物鮮食食譜教學也是相當受到觀眾歡迎。

另外就是大胃王與吃播類頻道，這一類的頻道就不是以美食為主軸，而是帶給觀眾具有娛樂性質的減壓、療癒影片。

除此之外，陳容歆也提到，食物類影片甚至可為台灣的經濟、文化帶來正面的影響；她以千千進食中頻道為例，千千一開始拍攝的是吃播類型大胃王頻道，而在頻道耕耘一段時間後，千千便推出了自有品牌的麵類產品；過去千千以吃貨形象著稱，更加深了觀眾對於這項產品「好吃」的印象。

在今日的美體聚會當中，也邀請了Ting’s Bistro美食自學廚房、菜單研究所、吃貨豪豪，以及夠維根Go Vegan四個食物類YouTube頻道創作者來分享。這四個頻道的內容創作者都提到了一點，那就是經營食物類頻道，為他們帶來開創副業，或是賺取外快的契機。

經營Ting’s Bistro美食自學廚房頻道的YouTuber克里斯丁表示，透過經營頻道，可以用另外一個角度來思考料理，且對於料理風格觀念會不停地轉換；除此之外，透過經營頻道可以認識更多不同的人，且進一步地拓展副業的可能。而克里斯丁目前也推出了料理食材包以供觀眾購買，讓準備料理變得不再那麼複雜。

菜單研究所頻道的Kevin更指出，一開始會經營這一類頻道，是因為自己先前成立了一家代餐公司，不過初期的營運狀況並不好，為了扭轉事業困境，因而開始經營頻道推廣健康飲食。透過頻道，不但為自己原先的電商事業找到新的商業模式，未來更計畫將會開一間與健康飲食相關的超市。

吃播大胃王類頻道無論在哪個國家中都相當受到歡迎，吃貨豪豪便是主打這一類的主題；目前仍是大學生的豪豪指出，一開始是玩票性質上傳了一部挑戰美食餐廳大胃王挑戰的影片，而後越做越有興趣，且開始漸漸地有廠商請他做產品試吃，或是有餐廳邀請推廣，對於還是學生的他來說算是一種賺零用錢的方式。

最後分享的是推廣素食美食與純素主義的夠維根Go Vegan，這個頻道的起心動念就是想帶領觀眾尋找隱身在巷弄內的素食美食，並介紹許多新奇有趣的素食美食，希望能顛覆過往觀眾對於素食的刻板印象。