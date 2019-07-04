阿聯王子性愛趴嗑藥「太嗨突暴斃」！年僅39歲...酋長「斷繼承人」

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國際中心／綜合報導

阿拉伯聯合大公國沙迦二王子席克卡利得（Sheik Khalid）1日突然在英國暴斃，享年39歲，雖然遺體已被運回沙迦舉行國葬，但官方遲遲沒有公布他的詳細死因。有消息透露，其實席克卡利得是死於縱慾與吸毒，死前正在自家豪宅內舉辦毒品性愛趴，嗑藥過度才不幸身亡。

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▲酋長阿勒卡西米神情憔悴。



據《太陽報》報導，沙迦是阿拉伯聯合大公國第三大城市，人口最為稠密，席克卡利得就是現任酋長阿勒卡西米（Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi）的二兒子，同時也是唯一繼承人，平時住在英國倫敦的豪宅內，生活相當高級奢靡。

席克卡利得的遺體2日就被護送回沙迦，全國為他舉行國葬並進行3天哀悼期，官方對外的說法是，席克卡利得的死亡是場意外，突如其來的暴斃任誰都措手不及，但英國調查人員表示，他死亡當天家中正在舉辦性愛派對，當地最受歡迎的妓女都聚集在此狂歡，警方還在現場搜出不少毒品，推測席克卡利得就是用藥過度，心臟不堪負荷才暴斃。

報導指出，今年39歲的席克卡利得原本是父親唯一的寄望，因為他哥哥在1999年同樣因為吸毒過世，當年僅24歲，如今2名兒子都是沉迷於毒品而喪命，這對阿勒卡西米來說無疑是個沉痛的打擊。