有UFO降落？阿聯酋天空出現「雨幡洞雲」...彷彿 神將石頭投湖中

▲阿拉伯聯合大公國驚見UFO降落？（圖／翻攝自Facebook／Al Jazeera English - Weather）

國際中心／綜合報導

大自然中的奧妙，千變萬化的奇觀，令你想都想不到！阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates簡稱：阿聯酋)近日的天空中，出現一個大洞，彷彿雲層被貫穿，宛如科幻片，有網友笑稱這個破洞的形狀，難道是UFO降落？經天文學家解釋後，才知道原來是「雨幡洞雲（fallstreak hole）」。

綜合外媒報導，雲層破洞的奇景出現於阿拉伯聯合大公國東南邊的阿布達比艾因市(Al Ain)。天文學及氣象學家賈爾曼(Ebrahim Al Jarwan)表示，這個現象稱為「雨幡洞雲」，由微小的水滴組成，當雲層中低於攝氏0度的冷卻水凍結形成冰晶體，再因過重而從雲層墜落，便會形成像是雲破洞的自然景象。

▼當地人對於「穿洞雲」景象感到迷惑 。（圖／翻攝自Twitter／إبراهيم الجروان）

賈爾曼指出，當雲層附近有飛機經過等因素導致氣流擾動時，就容易出現此現象，且當冰晶體下墜後融解又蒸發，雲底就會形成洞狀，洞口附近還會有連綿般細雲，因此被稱為「雨幡洞」或「穿洞雲」，而當下沉後的冰晶在經陽光折射後，也容易出現彩虹。雨幡洞雲奇怪的外觀，讓當地人感到迷惑，被網友說是「UFO降落」、「好像神將石頭投入湖中」。

▼ 澳洲維多利亞州也曾出現「雨幡洞」奇景 。（圖／翻攝自Twitter／Ian Hazzard）

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين



تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 2019年3月17日





