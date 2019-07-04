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贈票／挑戰視覺極限　中正紀念堂衝擊開展

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App小組／綜合報導

▲超寫實人體雕塑展6/29於中正紀念堂開展。（圖／主辦單位提供）

暑假來臨，大大小小的展覽在全台陸續開展，太多展覽不知道該如何選擇嗎？每個展都想去卻擔心荷包哭泣嗎？現在只要下載星光雲App，就有機會免費抽票進場看，今年夏天最挑戰視覺的超寫實人體雕塑展！6月29日至9月22日，快到中正紀念堂，感受最特別又富有深度的藝文展覽，增加你的藝術氣息！

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人人都說眼見為憑才是真實，但眼睛所見一定就是真實嗎？超寫實人體雕塑展，集結24位藝術家，把真實的事物，透過雕塑手法擬真呈現，是一門極有吸引力的藝術。以照片為基底，結合藝術家的想像，一虛一實所搭建出的作品，每一件都比真人還要真，前所未有的創作不僅超乎大家想像，也讓人不禁懷疑自己的眼睛。別再猶豫了，快下載星光雲App，就有機會免費進場欣賞最震撼的視覺衝擊展覽！
 

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【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽人體雕塑展門票」，填留資料，馬上行動！


◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！


【贈票活動資訊】
◎活動時間： 7月4日至7月8日2359止。
◎得獎獎項： 超寫實人體雕塑展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：超寫實人體雕塑展,人體雕塑展,App活動

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