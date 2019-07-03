雲林登場「水車藏」祭典　紀念175年前一場奪數千人命大水災

▲過去口湖老一輩的鄉親，孩童時期都會糊「水狀」來賺取零用錢。（圖／雲林縣政府提供）

記者傅誠／雲林報導

已被列為國家無形文化資產及重要民俗活動的雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」，將在9日登場，由金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠辦理超渡科儀、放水燈及牽水車藏（狀），獨特的祭典儀式、徒步挑飯擔祭祖、夜間萬人塚點燈等活動，全台獨有，縣長張麗善邀請大家當天來遊口湖、賞水狀。

縣長張麗善表示，口湖牽水車藏（狀）是為台灣最大型的水難祭祀活動，雲林縣政府今年與金湖國小合作「口湖牽水車藏（狀）」文化教育傳承與推廣，帶領金湖國小和下崙國小學童親手糊「水狀」，讓孩童更加了解地方鄉土歷史與民俗。

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每年農曆 6 月 7、8 日於口湖鄉、四湖鄉所舉行的地方民俗活動「口湖牽水車藏（狀）」 系列祭典儀式，至今已有 174 年歷史。根據記載清道光二十五年（西元 1845 年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，為緬懷百年前水患中罹難的先人，家家戶戶會在路旁放置水車藏（狀），數以千計的沿著公路排列，場面十分壯觀，是台灣規模最大的水難祭儀。

文化處長陳璧君表示，口湖牽水車藏（狀）為國家指定重要民俗，其呈現敬天重祖、悲天憫人的信仰，期盼更多人了解牽水車藏(狀)，共同緬懷先民與思考環境變遷與人類生存課題，未來縣府也將持續與地方社團、學校合作推廣保存，讓牽水車藏(狀)繼續傳承。