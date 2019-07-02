雲林擴大家庭托顧據點　讓照顧親情與經濟兼顧

▲對於家庭照顧者而言,照顧工作佔據了他們的生活。（圖／雲林縣政府提供）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣政府為了減輕家庭照顧者經濟負擔與照顧壓力， 2日宣布兩項新措施「雲林縣失能老人親屬照顧津貼發給」與「家庭照顧者設立家托據點專案」，透過家庭照顧者設立家庭托顧據點，除了照顧家中長輩以外同時照顧其他三位失能者，可確保經濟來源，也可減輕其他家屬照顧負擔;另若無全時工作符合資格者，也可以申請3000元照顧津貼。

雲林縣老化程度全國居次，老齡人口占全縣約18.23%，目前縣內推估需長期照顧服務數量至少達到2.8萬人，家庭照顧者推估約有9,980人左右;當面臨照顧問題時，許多人為了家庭工作蠟燭兩頭燒，對家庭照顧者來說，睡眠、健康、自由與工作皆受到影響。

張麗善縣長表示家庭照顧者的生活與經濟壓力，容易受到忽視，而照顧是不眠不休的工作，對於家庭照顧者而言，照顧工作佔據了他們的生活，不僅個人的需求以及發展機會被剝奪，當中所面臨的照顧困境及經濟壓力可想而知，縣府透過成立家托據點，以照顧1加3模式，照顧自己家屬並兼顧其他三位失能者，促使家庭照顧者在工作與經濟上獲得收入來源，讓更多家庭的長輩接受照顧，達到照顧不離職減輕失業率。



「大有家托站」負責人許小姐因親屬生病，從家庭主婦變成家庭照顧者，一路陪伴家屬復健及照顧，幾年下來的無奈及辛酸無人可知，因緣際會之下接觸了雲林縣口湖鄉老人福利協進會，在2016年取得照顧服務員證書，3年後成立大有家托站;許小姐表示，這幾年與先生在各大醫院、門診及病房看到無數家庭面臨照顧問題與壓力，因此可以在照顧先生之餘還能照顧其他失能者，對她來說意義重大，不但能解決其他家庭照顧者之壓力，另外自己也有一筆穩定收入，實為兩全其美。