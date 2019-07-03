這個舍監好兇！雲林淵明中學5名住宿生　大聲嬉鬧遭打屁股

▲校方澄清是拿紀念性的小隻曲棍球棍打學生屁股 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

指雲林縣淵明中學多名住宿生遭舍監怒打屁股，校方3日對外說明表示，約兩個星期前五名高二生，因就寢時間持續在寢室嬉鬧，被舍監叫到宿舍大廳罰站，受罰期間仍不時大聲喧嘩，屢勸不聽，林姓舍監才會拿紀念性的曲棍球棍，朝五位學生的屁股各打一下，並非外界所傳，經常情緒失控爆打學生，而在約談五名學生後，學生也都承認自己的確是先違反校規規定，才會遭到處罰，至於林姓舍監是否涉及不當體罰，校方將依規定召開教評會處理。

由於暑假期間，校園內目前並無任何學生在校內活動，對於住宿生被打一事，該校學務主任紀孟豪受訪表示，林姓教練到校擔任舍監近2年，工作相當盡職，常常半夜看到他還再巡視宿舍，由於有家長反映某些學生常常在就寢時間過後，還是不時的大聲喧嘩嬉鬧，影響到其他同學作息，所以在管教上會採以較嚴謹的態度，初期確實曾持曲棍球棒、籐條打過住宿生，不過再接到學生與家長的反映後，校方也勸戒他，不可以再持棍棒體罰學生，而是改採罰站、跑操場等較為柔性方式處分。

縣府教育處處長邱孝文則表示，目前並未有接獲任何學生或家長反映，將會主動派員到學校做近一步了解事實原委，而對於校園零體罰的政策目標，也會要求校方要對教職員來加強宣導跟要求，防範不當體罰情事再次發生。