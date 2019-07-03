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挖出1千6百年前人類　台中清水2遺址發現30具大人小孩遺骨堆疊

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▲清水挖掘出1千6百年前人類遺骨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲清水國中安排學生參觀考古遺址。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區2處考古遺址，年初被挖掘出30具大人和小孩彼此堆疊的遺骨，從附近一併挖出的器物包括陶瓦片、瑪瑙珠、骨簪等，研判橫跨新石器、鐵器、玉器3個時期，若是屬實，這堆人骨最遠可溯及1千6百年前，由於氣候陰晴不定，時而高溫、時而暴雨，考古團隊正在和老天搶時間，希望盡快完成挖掘工作。

▲清水挖掘出1千6百年前人類遺骨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲清水考古工地暫時停工。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市清水區地勢平坦，加上靠海，交通便利，很早就有人類生存遺跡，目前已知遺址有牛罵頭遺址跟中社遺址，以中社遺址為例，為番仔園文化之代表性遺址，分佈於廣大的中台灣海岸平原，從豐富的考古資料顯示，中社與當地平埔族群具有密切關係。

▲清水挖掘出1千6百年前人類遺骨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲從工地挖出的瑪瑙珠 。（圖／科博館提供）

今年1月份，清水區有2處工地施工，同時都挖掘出器物跟骨骸，西社里銀聯二村的工地，是台電用來蓋辦事處，另一處在南社里，是建商要蓋房子，兩地目前都已經暫時施工，西社里、南社里都是中社遺址的範圍，推估屬於番仔園文化平埔族拍瀑拉族人的聚落。

經科博館考古學者率領團隊進行搶救挖掘，出土文物有陶瓦片、瑪瑙珠、骨簪，甚至有完整的陶缽，文物相當豐富，還有30具大小不同的人骨交疊，從外觀看得出來，男女各10多具，孩童有4具，推估可溯及4百年前至1千6百年前。

西社里遺址鄰近清水國中，校方4月份時還安排資優班學生前去參觀，讓學生了解清水歷史跟考古知識。

科博館考古學者劉克竑表示，從出土的貝殼動物、石器、瑪瑙珠等文物，研判因為靠海，所以跟東南亞、中國大陸都有海上往來，由於天氣不穩定，影響挖掘工作，希望天氣盡速放晴，盡速挖掘搶救。

考古學者屈慧麗說，未來科博館希望能盡速將清水這批出土文物整理、歸類、展示，讓民眾了解史前先民生活情形。

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關鍵字：清水,中社,科博館

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