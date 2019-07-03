5G手機正夯！Canalys：出貨量將在2023年超越4G手機

▲Canalys預測5G手機的出貨量將在2023年超越4G手機。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

隨著通訊技術持續發展，5G已經成為近幾年各家廠商所追逐的目標，除了相關技術持續發展外，能支援5G技術的設備數量也持續增加，據市場分析公司Canalys指出，5G手機出貨量有望在2023年超越4Ｇ手機。

綜合外電報導，市場分析公司Canalys預測，5G手機在2019年只有1300萬部的出貨量，僅占全球智慧型手機市場的0.9%，但隨著5G技術在全球逐漸開枝散葉，以及各家智慧型手機製造商推出更多5G手機，2023年出貨量可望達到8億部，占全球智慧型手機出貨量的51.4%，同時也正式超越4G智慧型手機的出貨量。而在2019至2023年的這段期間，5G手機的複合年增長率將達179.9%。

Canalys預測，到了2020年，出貨至中國大陸的智慧型手機將有17.5％的智慧型手機支援5G技術，到了2023年，此比率將上升至62.7%，Canalys移動副總裁Nicole Peng認為，中國大陸的5G技術之所以能發展的這麼快，主要歸功於政府的大力支持，以及營運商雄厚的財力。

相關報導指出，中國大陸本土品牌如華為、Oppo、小米和中興皆對5G手機市場磨刀霍霍，南韓手機霸主三星同樣也是，反觀美國手機一哥蘋果，外傳該公司的5G iPhone必須要等到明年才有機會推出，Canalys分析師Mo Jia認為，「這可能使其用戶轉投其他競爭對手的懷抱。」

雖然大家都期待5G技術的到來，但Canalys也表示，5G技術的部署比過去幾代的通訊技術都還要困難，想要成功部署5G就必須要花費更多時間和金錢，這也將對全球營運商造成不小的壓力。