15萬噸大郵輪從高雄首航　韓國瑜：我們有責任創造旅遊環境

▲世界夢號郵輪從高雄首航，預計為高雄帶來龐大的觀光財。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

雲頂郵輪集團世界夢號1日由高雄港出發首航，這艘排水量達15萬噸的郵輪也刷新了停靠台灣港口最大噸位的紀錄，高雄市長韓國瑜表示，身為地方政府，有責任為來訪旅客創造更舒適的旅遊環境，當世界夢號把首航選在高雄，便是對高雄的肯定，相信未來一定可讓觀光市場變得炙手可熱。

韓國瑜說，「今天是雲頂集團25週年首航選擇從高雄出發的日子，身為高雄的一份子充滿了歡喜，當郵輪把觀光客帶進來，我們負責讓遊客快樂、滿足，希望能讓觀光客再來高雄，這讓人非常的期待，在交通部的規劃下，中央地方一起配合下，未來郵輪觀光的發展也指日可待，加上高雄的物價合理，相信高雄市278萬的市民朋友也會相當歡迎各國遊客的到來。」

▲韓國瑜表示，郵輪帶旅客進來，高雄市負責讓旅客開心。（圖／記者洪正達攝）

世界夢號為雲頂郵輪集團旗下噸位最大的郵輪，目前也以業界首創的「母港兼掛靠港」營運，將選擇高雄港、基隆港作為母港，從7月份到8月份每個航班將有4000名台灣旅客前往日本的那霸、石垣島等知名的旅遊勝地，另將有超過3000名旅客造訪台灣，並在6天5夜的行程中前往台北101及阿里山、日月潭等景點進行旅遊。