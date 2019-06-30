裝甲兵幹部突擊兵完訓　挑戰自我夢想成為蛙人

軍聞社記者卓以立／臺中報導

陸軍特種作戰訓練中心「108-1期突擊兵幹部訓練班」中，陸軍裝甲第564旅的張家驥上士與黃柏豪中士，是非特戰部隊來挑戰自我，而特訓中心花志豪中士則是再入服役後，投入突擊兵訓練，他們儘管訓練過程會感到疲累，但只要同心協力相互合作，任何困難都能迎刃而解。

張上士對軍旅生涯抱持夢想，他以海龍蛙兵、特勤隊為目標，現階段希望在突擊兵訓練，學習場域適應、戰術戰法、特種爆破等專長，以提升本職學能，為追夢做好準備。

張上士表示，希望能把握訓練中的每個當下，讓生命過得更加精采充實，透過訓練，要讓自己的戰術思維更加靈活，才能面對未來戰場的各種挑戰。

黃中士則指出，希望自己能擁有更專業的技能，此次以陸軍相當艱苦的突擊兵訓為出發，不僅砥礪自己持續進步，更希望拋磚引玉，讓身邊的同袍也能同步成長。

黃中士說，在突擊兵訓練中，學習到與同袍的團結互助，再苦、再累都會以微笑貫徹命令，因為這就是身為國軍最光榮的使命。

而重新再入營服役的花志豪中士是特戰訓練中心水域組助教，對於水域相當了解的他表示，要學習更專業的技能，就必須擺脫固有思想，身先士卒、親身經歷面對挑戰。

「突擊兵重視團隊，才能淬鍊出堅強的意志力。」花中士表示，突擊兵是他軍旅生涯中一個不同的階段，未來將以挑戰海龍蛙兵為目標，在各階段訓練中汲取新知，並將所學回饋單位。