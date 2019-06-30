許毓仁受邀赴日　V20談台灣推動虛擬通貨法規經驗

▲虛擬貨幣（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



政治中心／綜合報導

G20大阪高峰會29日落幕，外界高度關注的「川習會」達成6項重大協議，包括關稅戰休兵、華為解禁等，並首次在V20周邊會議中，將虛擬通貨的監管議題納入正式議程。長期關注區塊鏈與虛擬通貨法制化的立委許毓仁也受邀出席，他表示，「台灣這次走在前頭，我們要掌握產業先機，擴大利基！」

為了防堵虛擬通貨遭用於混淆金錢流向，立法院日前三讀通過許毓仁提出的洗錢防制法第五條修正案，正式將虛擬通貨（virtual currency）納法規範以健全洗錢防制。

根據許毓仁辦公室發出了新聞稿指出，許毓仁受此次V20總召集人日本國會眾議竹本直一（Naokazu Takemoto）邀請，前往分享台灣推動虛擬通貨法規、洗錢防制立法經驗，並與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助MOU，更在G20峰會中對各國領袖分享日前出爐的金管會證券型代幣發行（Security Token Offer，STO）規範。

▲許毓仁受邀參加V20。（圖／許毓仁辦公室提供）



許毓仁表示，國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）在今年6月22日首度召開國際會議，要求所有成員國於一年內必須將虛擬通貨納入洗錢防制體系內，「台灣作為第一個率先響應的國家實屬不易，不僅將帶動我國相關產業的發展，未來在國際上也將掌握產業話語權」。

許毓仁指出，日前與FATF資深官員見面時，對於他提案將虛擬通貨納入洗錢防制體系表示高度肯定，也邀請竹本直一出席下週在台灣舉辦、亞洲最大的區塊鏈國際高峰會《亞洲區塊鏈高峰會 ABS2019》，並將簽署合作備忘錄，「台灣這次走在前頭，我們要掌握產業先機，擴大利基！」

▲許毓仁受邀參加V20。（圖／許毓仁辦公室提供）