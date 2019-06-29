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機車停一天沒騎…「泥壺蜂」強佔築巢啦　他傻眼：還蓋雙拼透天

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▲▼機車停一天沒騎！虎頭蜂直接霸佔築巢　他傻眼：我沒同意啊。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲機車停一天沒騎，泥壺蜂直接霸佔築巢。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「居然直接築巢了。」一名網友在臉書「爆廢公社」分享說，自己的機車停了一天沒有騎，隔天竟然有一隻泥壺蜂（獨居蜂的一種，又稱蜾蠃）飛來築巢，佔據儀錶板上方蓋了「雙拼透天」，他看了相當傻眼，「請問我要跟牠共存，還是報拆除大隊」。

照片中可以看見，一隻黃胸泥壺蜂（黃錐華麗蜾蠃）在機車儀錶板上築巢，泥土撐起了兩個相鄰的半圓形空間，上方則有一個圓形的洞口提供出路。原PO表示「我才一天沒騎，房子就給我蓋在機車上」、「連夜趕工，也沒經過我的同意，還蓋雙拼透天，現在是沒政府了嗎」、「請問我要跟牠共存，還是報拆除大隊。」

▲▼機車停一天沒騎！虎頭蜂直接霸佔築巢　他傻眼：我沒同意啊。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲黃胸泥壺蜂在機車上築巢。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了紛紛留言說：「就跟牠共存吧，蓋房子很累人的唉」、「等牠出門了，把車騎走騎遠一點再拆除」、「拆掉之後，噴一些香茅油、樟腦油或殺蟲劑」、「收租就好啦」、「帶神奇寶貝出門的感覺」、「可惜這種蜂不會產蜜」、「直接變成移動城堡了」、「你的機車也可以叫『大黃蜂』了。」

黃胸泥壺蜂的成蟲在夏、秋二季較常見，生活在低海拔地區，住家或校園周邊容易發現，雌蟲常在水域吸水，再到乾土地混出泥球，接著飛到牆壁、石壁或人工遮雨處築巢，完成後會捕捉毛蟲入巢、產卵，封閉巢口後，雌蜂就會離開；牠屬於獨居蜂的一種，除非受驚嚇或保護巢，否則幾乎不會主動攻擊人。

▼雌蟲封閉巢口後就會離開。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼機車停一天沒騎！虎頭蜂直接霸佔築巢　他傻眼：我沒同意啊。（圖／翻攝自爆廢公社）

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