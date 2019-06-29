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政見會／吳敦義：同心協力支持勝出的候選人

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▲▼國民黨總統初選政見會台中場。（圖／國民黨台中市黨部提供）

▲國民黨總統初選政見會台中場。（圖／國民黨台中市黨部提供）

政治中心／綜合報導

中國國民黨29日於台中市舉行第二場國政願景電視發表會，五位黨內總統初選參選人同台闡述政見。吳敦義主席致詞時表示，有五位出色的參選人共同爭取代表中國國民黨競選國家元首，相信五人都是非常忠黨愛國的同志，也堅決相信，五人在經過初選過程後，無論是誰脫穎而出，都會同心協力支持勝出的候選人，也懇請全國民眾支持中國國民黨推選出來的候選人，撥亂反正，再造中華民國的榮光。

第二場國政願景電視發表會今日下午於台中福華飯店舉行，吳主席致詞時指出，在第二場國政願景發表會中，五位參選人要論述青年、社會、文化、教育四項主題。七月三日第三場發表會的主題為經濟、財政、環境、能源，這三場國政願景發表會共討論十二個主題，涵蓋了國政事務的各個面向，經由三場國政願景發表會，讓五位參選人能在同時段向全國民眾、國家的主人發表願景。

吳敦義表示，國人非常盼望青年有希望、社會能安定，但蔡政府、民進黨主政這三年來，在各個面向都有很大的缺點。中國國民黨作為曾經主政的政黨，看到這三年多來，兩岸僵持、許多青年失業，社會治安也非常不好，過去一段時間就曾發生好幾次殺人分屍案，面對當前局勢，中國國民黨期待有機會能重返執政、撥亂反正。

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