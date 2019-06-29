開400萬保時捷衝撞展間！揮舞十字鎬砸桌　潮男「立領哥」判決結果出爐

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開保時捷衝撞展間　立領哥判3月

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▲▼台中保時捷哥身分曝！開凱燕衝展間敲桌　網爆紅「立領超帥」跪求fb。（圖／翻攝爆料公社）

▲立領哥被判三月徒刑。（圖／翻攝爆料公社）

 地方中心／台中報導

42歲的朱姓男子因購買保時捷和車商發生糾紛，2017年5月2日開著要價近400萬元的保時捷凱燕（Cayenne），衝進去車商位於台中市南屯區的展間，將大門玻璃撞碎，由於當時他身穿一襲白色立領裝，更被網友封為「立領哥」。對此，台中地院依恐嚇危害安全罪，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

案發當天朱男開車衝破展間大門，再衝撞櫃檯，下車後對店內人員大聲嗆聲，店內員工都受到驚嚇。由於展示間現場玻璃碎裂，引起路過民眾側目圍觀，不少人將影片PO上網，隨即引起瘋傳，而朱男白色立領上衣、手插腰的架式也因此引起討論。

據了解，朱男於2017年1月向該保時捷車商訂購Panamera Sport Turismo（豪華獵旅），要價700多萬元，他先付200萬元訂金，直到同年11月車子才到台灣，他卻發現業者未依先前承諾加裝約40萬元的4D底盤，因此拒絕付清尾款履行交易合約，之後朱男在2018年4月中收到廠商寄來存證信函，要求履行購車合約，否則將沒收223萬訂金，讓他理智線斷裂，因此於2018年5月2日下午，開著要價近400萬元的保時捷凱燕（Cayenne）衝撞展示中心，被警方依公共危險、恐嚇、損毀等罪移送法辦，

對此，朱男當時表示，「我衝撞不是故意的，是過失才會意外撞進去」。而他的辯護律師也說，朱男是因為對新車操作還不熟悉，才會撞上。

不過，檢方查出，朱男一年前就購車，應該不會有生疏問題，且當時他揮舞十字鎬，損壞大廳桌椅、吧檯玻璃等，作勢對店內人員威嚇，讓店員心生畏懼。對此，台中地院依恐嚇危害安全罪，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

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關鍵字：保時捷,立領哥

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